Canet recuperará su campanario original del siglo XVIII destruido en la Guerra Civil

Canet d'en Berenguer recuperará su campanario original del siglo XVIII. Después de tres años de trámites, la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deportes ha dado el visto bueno al proyecto de restauración y rehabilitación de este, además de a la fachada de su iglesia, San Pedro Apóstol, bastante deteriorada.

Una actuación que ronda una inversión de 400.000 euros, dadas las últimas modificaciones y la obligación de realizar catas arqueológicas como exige la conselleria. Dinero que ha donado de manera desinteresada una familia de benefactores, cuya identidad no ha trascendido, pero a la que el pueblo de Canet le está tremendamente agradecido.

Con todos los permisos, incluida la licencia de obras concedida por el ayuntamiento, la intervención ha dado el pistoletazo de salida y se espera que esté acabada en junio de 2025, momento en el que se podrá disfrutar de un campanario con más rigor histórico, original y en sintonía con el estilo del templo.

La actuación se dividirá en dos fases. La primera se centrará en arreglar la fachada y consolidar los elementos de la cornisa de la puerta principal con riesgos de desprendimiento. Esta primera intervención se iniciaba esta semana y se prevé que finalice a mitad de julio, aunque el equipo técnico no descarta que si las obras van a buen ritmo puedan acabarse en junio, antes de la celebración de Sant Pere, para poder utilizar la plaza de la iglesia en los festejos taurinos. En caso de no ser así, ya se ha llegado a una acuerdo con el ayuntamiento para adecuar el recinto a la situación.

Comparativa de los dos campanarios / Manuel Ortí

Nuevo campanario

La segunda fase, con un plazo de ejecución de 10 meses, arrancará en septiembre, tras la festividad de la Virgen de las Fiebres, patrona de Canet. Será una intervención más compleja y larga, ya que implicará "la demolición de todos los elementos impropios del campanario, tras su reconstrucción en la posguerra, después de quedar muy afectado a causa de la Guerra Civil, en la que "lo desmocharon para impedir que pudiera ser nido de ametralladora", explicaba el párroco Manuel Ortí. Se prescindirá del remate actual y del cuerpo de campanas, para levantar la torre del campanario a imagen y semejanza de la original del siglo XVII. "La parte del cupulín era muy pequeña, el que vamos a construir ahora tiene dos cuerpos", afirmaba el cura, quien adelantaba que el nuevo campanario ganará en altura al subir siete metros más que el actual, lo que lo dotará de esbeltez y dará más empaque a la iglesia, contaba a este diario, satisfecho del inicio de las obras.

El broche de oro a la intervención lo pondrán las nuevas campanas, de fundición Holandesa. Unas piezas muy originales que llevan grabados versos y escritos en valenciano, en los que se describe la utilidad y la función de cada una de estas. Por ejemplo, en una de ellas hace referencia a la necesidad de protegernos de los fenómenos meteorológicos, como el granizo. Otra refleja los cánticos a la Gloria de Dios de Sant Vicent Ferrer y una tercera, habla de los gozos a María y el amor que Canet siente hacia su virgen. La instalación de estas campanas, será el punto y final a tres años de espera para poder llevar a cabo este proyecto y devolverle al campanario su máximo esplendor, tras años de reivindicaciones.