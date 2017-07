Menos mal que el PSOE de Pedro Sánchez ha dicho que no apoyará la aplicación del famoso artículo 155. Si hubiera dicho que sí habría el riesgo de que luego hiciera lo contrario, dejando tirado a Rajoy en el peor momento. Por otra parte alguien tiene que haber detrás del cristal de espejo para entrar haciendo de policía bueno cuando el malo se pasa. En política importa estar en el papel de cada uno, y no en el del vecino o el contrario. Ahora bien, dicho lo anterior, si no existiera el 155 habría que inventarlo, y no digo que para aplicarlo, basta que esté ahí como disuasión nuclear. Yo mismo me asusto al pensar y hablar así, pero imaginando la que se puede armar si el teatro catalán (como lo llama el PSOE) sigue con su libreto, si no hubiera 155 para cortar la corriente en caso de incendio no habría bomberos bastantes en el parque para evitar que acabaramos todos oliendo a chamusquina.