El Procés visto por un colombo-valenciano

Aunque lo sigo con interés, no pensaba hablar del Procés más allá de las conversaciones con Charo o con mi amigo Manel, pero me he sentido interpelado por el mensaje de José Ramírez, por la Carta abierta a la izquierda española de Carles Ferreira (ctxt.es) y por los estudiantes independentistas; en especial por los de la Universitat de Barcelona que han ocupado el claustro histórico.

El amigo José, exiliado político colombiano que vive allí, que fue militante del M19 y es un luchador por la Paz y la Democracia, dice que en Cataluña, en Europa y en esta brutal globalización capitalista, hay que estar con los pueblos, las personas y los ciudadanos que luchan por la paz, la memoria histórica y una democracia profunda y multicolor.

Después de señalar burdamente que aquí Rajoy, el PP, el PSOE y la nomenclatura heredada del franquismo, hacen lo mismo (que en Colombia) y representan lo mismo (la mentira, la violencia y la corrupción), invita a los catalanes puros y a los puros charnegos, a votar sí, por un sueño posible y distinto a esta mediocridad viscosa que nos ofrecen todas las oligarquías, incluida la catalana.

Carles, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gerona y asesor del Ayuntamiento, invita a releer el discurso del socialista Pascual Maragall en su investidura como President de la Generalitat en diciembre de 2003, con la propuesta de un nuevo Estatuto, al que había renunciado Jordi Pujol a cambio del apoyo mutuo con el PP de Aznar sellado en el Pacto del Majestic (1996).

Después del recuento de obstáculos del PP contra el Estatuto aprobado en referéndum autonómico hasta su mutilación por el Constitucional en 2010; y de las veces que, desde 2012, el Congreso de los Diputados ha rechazado un referéndum pactado, el profesor Ferreira -quien firma como un no-nacionalista de izquierdas que va a votar "sí"-, concluye que aquello que la izquierda española desea para el Reino ha empezado en Cataluña; que no les hagamos esperar décadas hasta ganar unas elecciones por mayoría absoluta; y que, en cualquier caso, los cambios constitucionales necesitan de 2/3 de ambas cámaras por lo que habrá que contar con el PP, como ellos lo hacen con su derecha.

Sin negar la emoción al escuchar a las/os jóvenes hablar de construcción de una república catalana igualitaria, feminista y sostenible, les comparto las preguntas dirigidas a José y a Carles:

En vuestros relatos llama la atención la creencia de que la burguesía regional, emparentada con la española y planetaria en su interés histórico del incremento de la tasa de ganancias con los medios que sean precisos, de la sobre-explotación a la corrupción, de los recortes a las concesiones; del circo a la guerra, puede estar interesada sinceramente en una sociedad más justa, así sea en la terreta. ¿Qué indicios hay de ello en su comportamiento antes de la República, durante la misma y a lo largo de la dictadura franquista? ¿Cuál es su negocio en el Procés? ¿Qué ganan los trabajadores y las clases medias? ¿Por qué los nacionalismos y sus componentes de racismo y xenofobia que asolaron a Europa en el siglo XX, renacen en las zonas más ricas?

A José le pregunto: ¿Qué te hace pensar que en la rica república habrá más solidaridad con los emigrantes; y que quienes parlan catalá serán más amables con los otros? ¿Acaso los trabajadores de allí no tienen más intereses comunes con los de acá que con sus burguesías? ¿No sabes que la Comunitat Valenciana tiene una peor financiación estatal que Cataluña? ¿Acaso hoy, ante la brutal globalización capitalista, no es más vigente y necesario el internacionalismo que hace 150 años?

Y a Carles la sugiero un escenario más próximo que el que plantea en décadas: El 3 de octubre, pase lo que pase el 1, Pedro Sánchez presenta una moción de censura a Rajoy, que puede ganar con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas si ofrece diálogo para acordar una reforma constitucional -a aprobar en referéndum por españoles (catalanes, valencianos, andaluces y demás)- y un programa mínimo con medidas concretas de orden social. ¿Acaso no es eso lo que deberían estar preparando los equipos de Pedro y de Pablo Iglesias desde el 18 de junio?

En todo caso, espero que vosotros y todos los habitantes de esa bella región planetaria, podáis expresar este domingo vuestra opinión libremente. Ese es mi voto desde la bella València!!!