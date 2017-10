Evap, 15 años haciendo camino

En este año 2017 evap/BPW Valencia cumple 15 años. Han sido 15 años de trabajo intenso y desinteresado de un grupo de mujeres empresarias, directivas y profesionales, diversas en muchos aspectos, pero a las que nos ha unido un objetivo común: construir una sociedad igualitaria, hacer de la igualdad de hombre y mujeres una auténtica realidad. Y dado lo ambicioso de nuestro objetivo, aun siendo mucho lo que hemos avanzado, es mucho más lo que nos queda por conseguir.

Evap/BPW Valencia nació en 2012 gracias al arrojo y visión de tres grandes mujeres, nuestras socias fundadoras Luisa Bravo, Gloria Ferrando y Mª José Mainar. Ellas tuvieron la visión, ellas dieron el paso adelante, ellas empezaron a tirar del carro y de esta forma hicieron posible que hoy estemos aquí. A lo largo de estos 15 años hemos ido creciendo, hemos evolucionado, hemos ampliado nuestra actividad, nos hemos convertido en referente incuestionable de las empresarias, directivas y profesionales valencianas, bajo el liderazgo de mujeres extraordinarias (Mª José Mainar, Eva Turanzo y Empar Martínez) y siempre manteniendo nuestro objetivo inalterado. Han sido 15 años de esfuerzo conjunto, al que hemos contribuido todas y cada una de las mujeres que conformamos evap/BPW Valencia: ¡Sin nuestro esfuerzo y compromiso nada de lo que hemos conseguido habría sido posible!

Celebramos nuestro aniversario con orgullo, pero con la amarga certeza de que serán muchos más los que tendremos que celebrar. Hay quien se preguntará por qué califico de amarga la celebración de un aniversario. La respuesta es simple: el fin último de evap/BPW Valencia, a diferencia de otras asociaciones, es el de llegar a desaparecer por carecer de sentido. Cuando la igualdad de hombres y mujeres sea una auténtica realidad, nuestra razón de ser dejará de existir, pero el horizonte –aun siendo esperanzador– desafortunadamente no nos permite vislumbrar el logro de nuestro objetivo a corto o medio plazo. Así pues, nuestra lucha deberá continuar, posiblemente durante décadas, y podamos celebrar nuestro 20, 25 y sucesivos aniversarios.

A lo largo de estos 15 años desde evap/BPW Valencia hemos venido trabajando en muchos ámbitos, hemos desarrollado cientos de actividades, centrando nuestros esfuerzos en visibilizar a mujeres referentes, en incrementar la capacitación de nuestras asociadas, en desarrollar redes de mujeres a través del networking, en sensibilizar a la sociedad sobre las desigualdades existentes, en empoderar a las mujeres, etc. Y lo hemos hecho pensando en grande, organizando X ediciones de los Premios Evap, dos ediciones del Congreso Internacional «Mujeres Liderando el Milenio» y albergando y coorganizando, junto a la Federación BPW Spain, la 2ª edición del IC Plus. Pero también hablando en alto y haciendo patentes cada mes de febrero, en el Equal Pay Day, las desigualdades salariales existentes, haciendo que toda la sociedad valenciana tome conciencia de ellas y haciendo de ese día y del acto de evap/BPW Valencia una cita obligada para todos los agentes económicos y sociales, partidos políticos y representantes públicos valencianos. Pero también devolviendo a la sociedad lo que ella nos otorga, a través de un Proyecto de RSE como el Dona i Dona que pretende impulsar el compromiso empresarial en la inserción profesional de mujeres en riesgo de exclusión social, mujeres que necesitan nuestro apoyo y con las que nos debemos comprometer.

Podría seguir y seguir relatando todo lo que ya hemos hecho a lo largo de estos 15 años y todos los nuevos proyectos actualmente en marcha, que son muchos y muy diversos, pues si algo caracteriza a las mujeres evap/BPW Valencia es su dinamismo y espíritu innovador, pero prefiero aprovechar estas líneas para reiterar nuevamente nuestro carácter de asociación empresarial y profesional, y reivindicar nuestro espacio en el ámbito económico como voz a ser tenida en cuenta y escuchada. No renunciamos a ser una asociación de mujeres, que lo somos, pero nuestro ADN no es sólo femenino, es un ADN empresarial y profesional, que como tal debe desplegar su actividad en el ámbito económico. Con nuestras aportaciones en este ámbito, posibilitaremos que la perspectiva de género esté siempre incorporada, algo que es absolutamente necesario para garantizar el desarrollo económico y hacer a nuestras empresas más competitivas y, por qué no decirlo, más rentables.

Las mujeres evap/BPW Valencia continuaremos andando sin echar la vista atrás, consolidando los inmutables e irrenunciables logros ya conseguidos, y haciendo nuestras las palabras de Antonio Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar».