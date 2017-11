Presagis polítics i procesos del PP

Immers en la disbauxa pro-festiva, de la qual ningú pot lliurar-se tan fàcilment, ni els qui odiem les festes, i molt contrariat per la quantitat d´invitacions que estic rebent a comprar-ho tot, m´he posat a pensar-hi, evidentment cabrejat. Per començar, les eleccions del 21 de desembre, convocades il·legítimament per Mariano Rajoy, serviran perquè els catalans elegisquen obeir Espanya o la independència; curiosament, això és el que volia saber el govern català amb el referèndum que avortà el govern espanyol. Ara ho sabrem, encara que més que saber qui guanyarà, interessarà saber què farà Rajoy amb els resultats. Tot el món estarà a l´aguait, a les portes de Nadal. Acatarà els resultats si guanyen els independentistes?

Juan José Millàs, el passat dia 17 de novembre (Queridos politólogos. Levante-EMV) deia, sobre el fet que Puigdemont s´haja refugiat a Brussel·les, que «no fou una maniobra tan idiota com deien molts politòlegs», que «els independentistes van un pas per davant dels analistes polítics, fins i tot del Govern» espanyol, i que «cada vegada que mouen una fitxa, dóna la impressió que coneixen els dotze següents moviments de l´adversari». Estic absolutament d´acord i una cosa pareguda he escrita en un article, o almenys l´he pensada: «En tot açò, els independentistes duen com cagalló per sèquia els espanyolistes». Tot va endavant, doncs, seguint la força del destí.

També he pensat en la coincidència del procés català i el procés a la corrupció del PP. La pudor de la merda que els cobreix, se sent a tota Europa i si tingueren vergonya no eixirien de casa. Com la nòmina no para, per fi han enxampat Eduardo Zaplana, malgrat la seua habilitat de rabosa experimentada; ja era hora. El que ve ara és el rosari de judicis i de condemnes a què han fet mèrits sobrats. La depuració de responsabilitats penals i polítiques seran una novel·la interminable i ja veurem si tots ixen tan ben parats com l´ex-duc empalmat de Palma i la infanta... I ja veurem, també, si la justícia recupera alguns milions dels que han furtat.

Com sempre que faig alguna reflexió d´aquest estil, em pregunte per la resposta que donarà l´Espanya profunda i de dretes (franquista, diguem-ho clar). Votaran a aquests lladres, o ho faran a la marca blanca de Ciutadans? Caldrà explicar a la gent que el PP i Cs són la mateixa cosa, i el PSOE tindrà la responsabilitat de fer-ho, malgrat que són tan proclius a mirar cap un altre costat. També m´agrada advertir a l´esquerra i als nacionalistes l´enorme responsabilitat que tenen de fer fora la dreta, pel bé de l´Estat i del veïnat. I, com han de pactar, ja hauríem de saber fins on estan disposats a cedir cadascú, que això és pactar. Les eleccions catalanes seran un banc de proves.

Finalment, pau en la Terra als homes de bona voluntat i als qui no, que els bomben. Passeu-vos-ho bé i no abuseu de res, perquè, com deien a Roma, post festum, pestum. Després de la festa, venen els problemes. Feu bondat.