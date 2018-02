La escritura también existe

"No podemos dejar a los más jóvenes sin enseñarles a leer y escribir los códigos digitales y visuales. Es nuestra obligación para una sociedad más culta y democrática" declaró la actriz Marisa Paredes, madrina de la MICE 2018 (Muestra Internacional de Cinema Educativo). Innovadores códigos fagocitan otros más primarios como la escritura, ligada al desarrollo personal del individuo. Escritura en doliente estado de desaparición bajo el consumo de puntuaciones y emoji (emoyi), en mensajes electrónicos, WhatsApp, sms, chat; donde ideogramas y caracteres gráficos devoran el vocabulario consensuado, anulando estrictas reglas gramaticales. "Verborrea ortotipográfica" en la que el punto final indica el corte brusco de una conversación con enfado incluido, y la exclamación como colofón, denota sinceridad.

La educación nacional corre el peligro de arrinconar valiosos instrumentos, merced la planificación estructura, y los apoyos económicos; "Somos el país con más fibra óptica, el 72%; Francia, sólo el 25%. Estos años hemos hecho un gran esfuerzo e invertido mucho en conectividad", (La Vanguardia, 29/01/2018); declaraba el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno: Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. En la web adslzone, con fecha de marzo de dos mil quince se informa: "Mariano Rajoy ha presentado junto a los ministros de Industria, Energía y Turismo, Jose Manuel Soria (Caso Eolo, caso Salmón, caso Chalet, caso Bango, Faycán y los papeles de Panamá); de Educación, Cultura y Deporte, Jose Ignacio Wert (promotor de la LOMCE; "la ley Wert promueve una educación segregada que fortalecerá el sistema patriarcal"; enuncia Pikara Magazine en el dos mil trece); y de Economía y Competitividad Luis de Guindos (ex jefe del Comité Operativo de Lehman Brothers, que desataron la crisis financiera mundial), el nuevo convenio para la extensión del acceso a la b anda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. El presupuesto será de 330 millones de euros, cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)".

Lao-tsé (viejo maestro), filósofo chino, formuló: "las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas. La escritura manifiesta problemáticas agazapadas en el círculo estudiantil y en el ámbito personal del escolar, carencias ocultas y violaciones silenciadas. Fuente de información para el maestro y maestra, mediante la que se pueden detectar alteraciones en la psiquis, o el estado anímico del alumnado. Observando las características posturales durante la escritura manual, es posible desenterrar trastornos del comportamiento y personalidad. El gesto gráfico tomado en cuenta por parte del enseñante, ayuda a la prevención y reeducación: "la mala toma del instrumento, el desconocimiento o dudas en la posición relativa de los dedos, la dificultad de mantener alguna posición de la mano, la dificultad en aprender nuevos movimientos, es decir, en romper con los hábitos adquiridos, dificultad en encadenar distintas posiciones adaptadas al desarrollo del movimiento, dificultad en atender, pérdida del sentido de las formas gráficas", ("La escritura del niño", J. de Ajuriaguerra).

La escritura, antes de la invención de la imprenta era considerad una de las Bellas Artes y su ejecución estaba a cargo de personas escogidas, usualmente monjes por lo que la transmisión de la cultura se ligaba a criterios eclesiásticos rectores. Posteriormente, en sociedades donde el individuo afirma su individualidad, la personalidad se refleja libremente mediante la escritura. El grafólogo francés André Lecerf afirmó: "Cada persona, según su temperamento, su estado de salud, su edad y sus cualidades propias, imprime a su escritura una marca personal que la hace ser reconocida". Aplicando una psicología educativa a los detalles del desarrollo, y sirviéndose de manifestaciones primarias como la escritura, se puede ayudar a la detección de conductas alteradas en entornos como el académico, donde el avance tecnológico complementa a estos usos manuscritos.

En el lenguaje y su escritura, la mujer ha sido ocultada, masculinizando el pensamiento desde el inicio de la educación, a sabiendas de que es mediante la lengua y su escritura como se estructuran las mentes para la vida. Matilde Ras, con su obra "Grafología, las grandes revelaciones de la escritura", amplia un estereotipado horizonte académico, donde los fallos son tan graves como el silencio a la obra femenina, en todos los campos. La profesora Marta Blanco denunció en la Biblioteca de la Dona: "En los libros de texto, las mujeres son invisibles. Gloria Fuertes tiene una poesía para el alumnado de secundaria perfecta, y no está en los libros de texto. Gabriela Mistral tampoco sale. En los libros de texto de Santillana, la única mujer que aparece es Santa Teresa. Emilia Pardo Bazán, sólo con tres líneas y ninguna propuesta de lectura. Animo al profesorado a introducir la educación de género en las aulas de secundaria". En el acto inaugural del Humans Fest (IX Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de Valencia, José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia, no dudó en confesar ante el público reunido en la sala de proyección de la Filmoteca, que: "En un contexto de machos soberbios, hay que seguir luchando para que la indecencia no sea un hábito. Nosotros trabajamos contra la corrupción".

Grafológicamente, cuatro son las letras primordiales: a,d,g,o. Aun teniendo en cuenta que el arte epistolar ha desaparecido casi por completo, hasta la ciencia ficción lo ha revalorizado en la oscarizada película "Her". Elvira Sanjuan Sanjuan, escritora y profesora, indagando sobre treinta y una cartas encontradas entre protocolos notariales de principio del siglo veinte, perfila la pasión que convulsionó a los amantes epistolares: Mª Antonia López Guardamuro y Pablo Manchon y Soriano, apoyando la descripción caracterológica de la amante por su caligrafía: "En esa época muy pocas mujeres escribían, escribir significaba independencia". Era una hembra que por el descenso de las líneas de su escritura, tenía cierta tendencia depresiva. Hasta los márgenes de las epístolas manuales son relevantes, según la escuela de Max Pulver, márgenes que simbolizan lo personal, subjetivo y regresivo (izquierdo), y lo progresivo, social y objetivo (derecho).

"La escritura no es únicamente un modo indeleble de fijar nuestras ideas y recuerdos, es en nuestra sociedad un tipo de transmisión, un medio de comunicación entre nosotros y el prójimo. Por eso, el niño, en el marco de sus posibilidades personales, deberá responder a ciertas exigencias impuestas por la sociedad, exigencias caligráficas, de legibilidad, de rapidez", afirma J. de Ajuariaguerra. En palabras de Álvaro García Meseguer: "Distintas culturas emplean distintos lenguajes y distintos lenguajes conforman distintas culturas".

Audre Lorde, poetisa y activista afroamericana, escribía en una de sus obras: "He llegado a la convicción de que lo que para mí es más importante he de decirlo, expresarlo y compartirlo, aun a riesgo de que sea criticado o malentendido"