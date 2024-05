Vox desaparece en Loriguilla al hacer efectiva la baja de su edil Javier Cervera

Vox ha desaparecido del pleno de Loriguilla al confirmar el consistorio que Javier Cervera pasa al grupo de los concejales no adscritos, tal como solicitó su partido en enero en un escrito formal donde rechazaba el recurso de alzada interpuesto por el exalcalde.

Cervera, candidato por Vox a la alcaldía de Loriguilla en las elecciones de mayo de 2023, apoyó la investidura de su hermana, Montse Cervera, junto al PSPV de Carlos Rodado, un acuerdo que llevó a la formación de ultraderecha a anunciar su expulsión. No se hizo efectiva hasta este enero, con un escrito firmado por José Pedro Martínez Carrión, secretario provincial del partido, ponía en conocimiento del consistorio la situación orgánica en la que se encontraba Cervera: «La resolución dictada por el Comité Ejecutivo Nacional [de Vox] de fecha 15 de enero de 2024, confirma la resolución del Comité de Garantías, consistente en la expulsión del partido», señala el documento.

Aunque no reviste sorpresa pues el partido de extrema derecha ya anunció su expulsión el pasado verano, no fue hasta ayer que se hizo oficial en el pleno a través del escrito del secretario municipal por el que se da cuenta al pleno de que el concejal Javier Cervera pasa a la condición de no adscrito, dejando a Vox fuera del pleno de Loriguilla.

Cervera desyó la orden del partido que obligaba a todos los ediles de Vox a favorecer gobiernos del PP. En su lugar, votó por su hermana, actual alcaldesa, Montse Cervera.

Suscríbete para seguir leyendo