Arruinados del Popular... y olvidados por los políticos

Entonces mis acciones del popular no valen nada...». Así, con la cara desencajada, se dirigió a mí un buen hombre en la conferencia que ofrecí en la Casa de la Cultura de Alzira... Estaba roto, nadie la había informado de la cruda verdad, pero nadie, tampoco, le había contestado con esperanza. «No se preocupe, así estaban y preguntaban hace años los que Bancaja engañó con las preferentes, y lo recuperaron todo, usted también, aunque ahora sienta angustia y desamparo...».

Porque está es la triste verdad: los más de 300 mil españoles accionistas del Banco Popular que el verano pasado quedaron a cero tras la toma de su banco por el Santander no sólo han sufrido esta grave injusticia sino que después para más escarnio no ha habido político que dijera esta boca es mía.

Por supuesto nadie ha pedido una comisión de investigacion: sus señorías ahora, es cierto, están muy ocupados blanqueando sus currículums plagados de falsos másters y licenciaturas. Pero el atropello esta ahí y la injusticia pervive. ¿ Como es posible que los reguladores CNMV o Banco de España no advirtieran que desde al menos 2009 la contabilidad del Popular estaba gravemente manipulada...?

Otrosi digo: ¿Para qué sufragamos estos organismos si estos años han dejado engañar vilmente a mas del 15 por ciento de la población española con las cláusulas suelo, los gastos abusivos de las hipotecas, las preferentes, las subordinadas, las acciones de Bankia, las cuotas de la CAM, a los accionistas del Banco Valencia y ahora del Popular...? ¿ Cuál es su función...? ¿ Son guardianes de los consumidores y usuarios de banca...o, como han resultado al final, fueron zorros que inconscientemente pusimos a guardar a las gallinas...?

Mientras desentrañamos todo esto, lo cierto es que de nuevo ningún político ni por supuesto ningún partido hace nada por averiguar que ha pasado con este abordaje que en junio pasado perpetró el Santander a los cientos de miles de accionistas del Popular. Ni un consistorio, ni una Diputación, ni una Consellería ni un órgano autonómico ni estatal -salvo un tímido Defensor del Pueblo- nada hace ni dice en favor de estos estafados del Popular.

Ni siquiera las Oficinas del Consumidor. Casos como este nos descubren con crudeza el verdadero problema de España: una superestructura política, una casta política mayúscula y descontrolada que se ocupa de todo menos de los problemas reales de la mayoría de la poblacion. Porque, por ejemplo, en este caso de los accionistas del Popular que atañe a más de 300 mil españoles las unidades familiares seguramente afectadas superan el millón de contribuyentes estafados. Gráficamente me lo guasapearon el otro dia: bendito país nuestro en que los que sirven copas muchas veces son licenciados, y presentan CV sin títulos para que les den trabajo porque el empresario no quiere a titulados que luego se les vayan, mientras a los cargos públicos se trepa sin ningún tipo de control, ni mérito ni exigencia. Y como hemos amargos descubierto estas semanas con falsos másters y licenciaturas.

Una vez más serán los jueces, lo que no me canso de repetir, estos si con estudios y méritos más que acreditados, los que nos sacarán las castañas del fuego. Como corresponde logicamente a su formación y al duro entrenamiento al que en España les han sometido los bancos con todos los escandalos anteriores de Preferentes, subordinadas, Valores Santander, cláusulas suelo, hipotecas Multidivisa, estructurados,...que con gran esfuerzo, esmero y diligencia vienen resolviendo en favor de los «arruinados». Como sin duda ahora harán en socorro de las ultimas victimas abandonadas del sistema: los accionistas del Popular. Porque a los políticos de izquierdas o de derechas, independentistas o no, de los nuevos o de los viejos partidos, en esta justa causa ni están ni se les espera.

Gracias a ellos llegan las primeras sentencias a favor de los accionistas del Popular, incluída una ex trabajadora del banco que fue estafada con la compra en la ampliación y el juez considera que no tenía porque saber que las cuentas estaban falseadas...