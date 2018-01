Jornada apassionant en el raspall femení

Demà dissabte 27 de gener es disputen quatre partides de les competicions de tecnificació

La 3ª jornada dels Circuits femenins de raspall tindran quatre noves partides que poden començar a decidir que equips poden estar en les finals i que equips es queden sense opcions. A partir, de les 17:30 hores començaran les partides del Circuit sub-18 i a partir de les 19 hores, començaran les partides del Circuit sub-23. En el circuit sub-18 la jornada podria igualar més les coses si els equips que tanquen la classificació guanyen als equips que van davant d´ells. L´equip de Lucia de Beniparrell, que va segon en la classificació, amb tres punts s´enfronta a l´equip de Natalia, que va cinquè amb zero punts. En la segona partida, s´enfronta l´equip de María de Beniparrell que va tercer amb tres punts a l´equip d´Ester de Sueca, que va quart amb zero punts. En el Circuit sub-23 la jornada pot decidir moltes coses, ja que hi ha partides molt interessants. En la primera partida d´aquesta categoria s´enfronten dos equips que no han puntuat encara, per la qual cosa la partida és de vital importància per als dos equips, el de Victòria de València i el d´Anabel de Tavernes Blanques. Tancara la programació, la partida entre el líder del sub-23, l´equip d´Ana de Beniparrell contra l´equip d´Ana Sanchis de València, que va tercer a tres punts i que si aconsegueix els tres punts es podria posar primer en la classificació.

Programació de partides, divendres 26 de gener de 2018:

CIRCUIT SUB-18 DE RASPALL

- 17:30 hores. Lucia CPV Beniparrell i Marta CPV Tavernes Blanques contra Natalia CPV Bicorp i Joana CPV Laguar

- 18:30 hores. María CPV Beniparrell i Cristina CPV Beniarbeig-El Verger contra Ester CPV Xúquer-Sueca i Natalia A. CPV Beniparrell

DESCANSA: Erika CPV Alquería d´Asnar i Julia CPV Beniparrell

CIRCUIT SUB-23 DE RASPALL

- 19:15 hores. Victoria CPV Rafelbunyol i Joana CPV Tavernes Blanques contra Anabel CPV Borbotó i Myriam CPV Alquería d´Asnar

- 20 hores. Ana Sanchis CPV Borbotó i Amparo CPV Borbotó contra Ana Puertes CPV Beniparrell i Fanni CPV Beniarbeig-El Verger

DESCANSA: Aida CPV Borbotó i Noelia CPV Beniparrell

Classificacions 1ª fase

- Circuit sub-18 de raspall:

1º - Erika CPV Alquería d´Asnar - Júlia CPV Beniparrell – 6 pts

2º - Lucia CPV Beniparrell - Marta CPV Tavernes Blanques – 3 pts

3º - María CPV Beniparrell - Cristina CPV Beniarbeig-El Verger – 3 pts

4º - Natalia CPV Bicorp – Joana CPV Laguar – 0 pts

5º - Ester CPV Xúquer-Sueca - Nerea CPV Moixent – 0 pts

- Circuit sub-23 de raspall:

1º - Ana Puertes CPV Beniparrell - Fanni CPV Beniarbeig-El Verger – 6 pts

2º - Aida CPV Borbotó - Noelia CPV Beniparrell – 3 pts

3º - Ana Sanchis CPV Borbotó - Amparo CPV Borbotó – 3 pts

4º - Victoria CPV Rafelbunyol - Joana CPV Tavernes Blanques – 0 pts

5º - Anabel CPV Borbotó – Myriam CPV Alquería d´Asnar – 0 pts

La quarta jornada d´aquestes competicions es jugara el dissabte 3 de febrer en el trinquet d´Alcàsser.