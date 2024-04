La Lliga Autonòmica d’escala i corda es decideix a Manises

La Casa de la Cultura de Manises va acollir aquest dimecres la presentació de les finals de la 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2024, que es celebraran el dissabte 20 i el diumenge 21 al trinquet municipal de la localitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manises i el Club Pilota Manises.

L’acte va comptar amb la presencia de l’alcalde de l’Ajuntament de Manises, Javier Mansilla; la regidora d’Esports, Yurena Hueso; el president del Club Pilota Valenciana Manises, Jaume Cerrato, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, a més de jugadors i representants dels equips que participaran en les finals.

Per a l'alcalde, "el nostre és un trinquet amb molta història i estem molt emocionats per celebrar un esdeveniment esportiu d’este nivell i que la gent conega i s’enamore d’este trinquet com nosaltres", va destacar Javier Mansilla.

Segons el president de la FPV, "són unes finals molt importants i esperem molta competitivitat, comptarà amb un nombrós nombre de clubs i equips i pensem que això és la millor manera de promocionar la pilota", va subratllar Vicent Molines.

Durant la presentació, a més, es va rendir un emotiu homenatge a Nemesio Serrano, una persona molt reconeguda a Manises i amb una vida dedicada en cos i ànima a la defensa de la pilota valenciana, tant des de dins de la Federació en els anys 90 o 2000 com des dels clubs de pilota de Quart de Poblet o Manises, entre altres.

Nou categories

A la màxima categoria, Xilxes i Marquesat seran els protagonistes de la gran final que es jugarà el dissabte a les 17:00 hores. Els de la Plana Baixa van deixar fora a Moixent en unes semifinals molt disputades, ja que hagueren de remuntar un 60-45 advers i s'imposaren a la tornada al trinquet xilxer per 60-45.

Per la seua part, els d'Alfarp superaren a La Baronia, vigent campió, per 60-35 a Algímia d'Alfara i 60-25 al trinquet de Sueca.

Historial de Primera. Campionat Autonòmic de Escala i Corda / FEDPIVAL

A segona A, els classificats per a la final són Castelloner el Genovés A i CPV Tavernes A, després d'eliminar, respectivament, a Massamagrell D i Massamagrell B. La final la jugaran el dissabte a les 18:30h.

Pel que fa a Segona B, Quart de les Valls i La Caseta Riba–roja C seran els que disputen la final. El Pedal Alberic i Disid Alfara del Patriarca es van quedar a un pas de la lluita decisiva pel títol. A les 15:30 del dissabte disputaran la final.

En tercera A, Albuixech i Manises B són els finalistes, botxins de Massamagrell E i Faura C respectivament. A partir de les 12:30h del dissabte es jugarà la final.

En tercera B, Trinquet de Torrent E, per davant de Disid Alfara del Patriarca B, i Borbotó C, superior a Guadassuar C, s'enfrontaran pel títol. La final està programada per dissabte a les 11:00h.

Finalistas 3ª i 4ª categoria Lliga Autonòmica e i c / FEDPIVAL

En quarta categoria, Riba-roja F i Restaurante Onnes Xilxes C són els classificats, superades les semifinals contra Torrent F i Tavernes B. La final es viurà el dissabte a les 9:30h.

En la categoria juvenil, Massalfassar i Tavernes seran els que disputen la final. Borbotó i Riba–roja s'hi van quedar a les portes. A les 11:30h del diumenge està programada la final.

A la categoria cadet, Massamagrell i Torrent B superaren a Petrer i Moixent i disputaran la final la jugaran el diumenge a les 10:30h.

Per últim, els infantils classificats per a la final del diumenge a les 9:30h són Massamagrell B contra Massamagrell A. Els 'germans' de club assoliren la victòria en semifinals davant Riba-roja i Manises.

Finalistas escolares Lliga autonòmica escala i corda. / FEDPIVAL

Continuen els JECV

Els 42 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana celebren aquest cap de setmana la segona jornada de la primera fase a les seus d’Onda, Castelló, Algímia d’Alfara, Massalfassar, Massamagrell, Torrent, Manises, Orba i Ondara.

El pròxim cap de setmana es tancarà aquesta primera fase i es decidiran els noms dels equips que passaran a disputar les semifinals a cada una de les tres províncies.

Les finals es jugaran als trinquets de Murla, en el cas de les d’Alacant; Guadassuar, en la província de València; i Burriana, a la província de Castelló.