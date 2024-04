Manises corona als guanyadors de la Lliga Autonòmica d’escala i corda

El trinquet de Manises va acollir este cap de setmana l’última cita de les 9 categories de la 26 la Lliga Autonòmica d’escala i corda Trofeu Diputació de València amb la col·laboració de l’ajuntament de Manises i el Club de Pilota de Manises.

Marquesat, El Genovés A, Quart de les Valls, Albuixech, Torrent, Xilxes, Massalfassar i Massamagrell s'emportaren el triomf en les diferents categories.

L’equip de Marquesat es va proclamar campió davant Xilxes en primera categoria, al qual va superar per un disputat 60 – 45 a la gran final.

Gerardo, Carlos, Guillem, Héctor i Julio van rendir al màxim nivell des del primer moment, com ja havien demostrat en les dos partides de semifinals i durant tota la lliga. El trencament de la treta va ser clau per acabar amb l’equip de Xilxes (format per Pablo, Héctor, Álvaro, Vicent Arnau i Boni).

La final de 2ªA va caure del costat de Castelloner Genoves. / FEDPIVAL

En segona A, El Genovés amb José Cabanes, Carles, Pascual Oltra i Pascual Viñes s’emportaren el títol després de guanyar a l’equip de Tavernes Blanques, format per Benjamín, Albert i Mario, per 60-45.

Pel que fa a Segona B, Juan, Ángel i Alejandro de Quart de les Valls es van imposar per un fàcil 60-20 a Omar, José Vicente i Domingo.

En 2ªB Quart de les Valls s'emportà la copa de campions. / FEDPIVAL

En Tercera A, Pepe Tamarit, Samuel, Marc, Javi i Roberto del CPV Albuixech no van deixar opció als seus rivals Xavi, Alberto i Ángel de Caixa Popular Manises B, que van caure per 60-20.

Eugenio, Cristian i Alejandro de Borbotó C van perdre en la final de Tercera B contra Víctor, Jesús, Emilio i Daniel del club Trinquet de Torrent E. Els torrentins van jugar amb autoritat i es van endur el títol per 40-60.

Albuixech guanyà als locals de Manises en 3ªA. / FEDPIVAL

Caixa Popular Riba-roja F (amb Daniel, Miguel Ángel García I, Miguel Ángel García II i Carlos) va caure en la final de Quarta davant Rte. Onnes Xilxes C (amb Miguel, Ximo i José Traiguero) per 40-60.

El diumenge de matí es van disputar les partides de les categories escolars, els juvenils van encetar la jornada amb la victòria de Massalfassar amb Raúl, Jesús, Xavi i Jordi davant Tavernes C amb Alejandro, Álvaro, Adrián, Marcos i Sento per 60 - 40.

El 3ªB el titol fou per a Torrent. / FEDPIVAL

Als cadets, Massamagrell (David, Hugo, Joan i Marc) es va imposar per 50-35 a Trinquet de Torrent B (Juan, Manuel i Daniel).

L’última partida la van disputar les infantils amb una final entre els ‘germans’ de Massamagrell. Per l’equip B van jugar Germán, Lucas, Jaume i Nacho i pel A Jaume, Bruno, Dario i Rubén. Va ser la final més disputada fins al moment, els de Massamagrell van demostrar un alt nivell fins que els de l’equip B es van acabar emportant el títol per 50-45.

Xilxes va guanyar en 4ª davant Riba-roja. / FEDPIVAL

En esta ocasió, els encarregats de lliurar les medalles i copes van ser Javier Mansilla, alcalde de Manises, i el regidor Jesús Borràs; Higinio Yuste, alcalde, i Robert Margaix, tinent d’alcaldia de Massalfassar; Javi García, regidor de l’Ajuntament de Riba-roja; José Manuel Alberich, regidor d’Esports de Bonrepòs i Mirambell; Elvira López, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana; Ximo Manzano, regidor d’esports de Xilxes i vicepresident de la FPV i Jesús Fontestad, vicepresident de la FPV.