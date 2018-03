Els equips de Puchol II i Francés busquen el passe a la final al trinquet de Vilamarxant

La XXVII Lliga Bankia d´escala i corda coneixerà hui el cartell de la seua final, en la que Pere Roc II, Jesús i Carlos esperen rival des de fa una setmana. I és que al trinquet de Vilamarxant es disputa este matí (11.30 hores) la segona semifinal del campionat per equips més important de la temporada. En ella s´enfronten la parella de Puchol II i Nacho, líder en la fase regular, i el trio de Francés, Javi i Bueno, el quart classificat en l´emocionant lligueta prèvia.

La parella part com a favorita després de rendir a un alt nivell en les primeres partides del torneig, malgrat que tant Puchol II com Nacho han patit després molèsties físiques. El trio, per contra, va aconseguir la classificació pràcticament en l´últim instant. La joventut de Francés, l´experiència de Javi i la il·lusió del debutant Bueno, conformen un rival complicat de batre.

El guanyador haurà de jugar pel títol el diumenge 18 de març a Pelayo davant el trio de Pere Roc II, Jesús i Carlos. L´equip de Benidorm ja va presentar la seua candidatura el passat cap de setmana, quan van eliminar a la parella de Soro III i Santi en una gran partida a Pedreguer. Pere Roc II aspira a revalidar la condició de campió.

El raspall busca finalistes

A la mateix hora (11.30 h.) el trinquet de Xeraco acull la primera semifinal de la XXV Lliga Bankia de raspall. El trio de Moltó, Tonet IV i Lorja es jugarà davant el de Sergio, Coeter II i Néstor un lloc en la final. L´altra semifinal, amb Ian, Canari i Ricardet contra Guadi, Brisca i Miravalles, serà el pròxim dissabte a la LLosa de Ranes (18.30 h.).