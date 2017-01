Un CB Sueca mermado por las delicadas bajas cae ante el Enguera

El CB Sueca Pintulac no empezó bien el año y no pudo ganar en la pista del tercer clasificado, que se aprovechó de las bajas del equipo ribereño, factor determinante de la diferencia en el marcador, ya que los de Sergi Tomás no disponían de recambios en el banquillo en una jornada marcada por la coincidencia de horarios de todos los equipos séniors y júniors de la entidad suecana. En el primer cuarto el equipo controló el ritmo de juego y gracias a su juego interior Philipe y Gedas conseguía mínimas ventajas. Los locales intensificaron su presión y conseguían darle la vuelta al marcador con un parcial de 11-2 en el minuto 8. Los triples de Voro y Philipe permitían volver a igualar el encuentro. El Enguera consiguió distanciarse en el marcador con una zona y en la segunda parte, con el acierto de los locales y la falta de respuesta de los suecanos, se ampliaron las distancias hasta llegar al definitivo 90-53.