5 jóvenes de Alzira viajan a Ankara para formarse en la prevención y gestión de conflictos

5 jóvenes de Alzira participan, a través de IDEA, en el curso de formación sobre proyectos juveniles organizado por la universidad de Ankara en el marco del programa Erasmus+. El curso se está desarrollando entre el 12 y el 20 de noviembre en Ankara y participan 31 jóvenes de 9 países europeos. El objetivo es mejorar la formación a través de la educación no formal sobre cómo prevenir y gestionar conflictos en proyectos juveniles. El Servicio de Voluntariado Europeo es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que las personas jóvenes mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social. Los voluntarios desarrollan la actividad de voluntariado en un país diferente de su país de residencia. Esta actividad, es no remunerada y sin ánimo de lucro. Según ha señalado el regidor de Proyectos Europeos, Iván Martínez: "desde el Ayuntamiento de Alzira continuamos trabajando para conseguir más recursos y también financiación europea para poder desarrollar proyectos que incrementan la calificación profesional de la ciudadanía y también para el intercambio de experiencias con otros países"