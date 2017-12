El subsecretario evita declarar ante el juez tras llamar «tropa» a los trabajadores del hospital

El subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juzgado de Carlet, que le había citado en calidad de investigado (antes imputado) por unas declaraciones que buena parte de la plantilla del Hospital de La Ribera consideró injuriosas. Campos llamó «tropa» a los trabajadores, aunque con posterioridad, a petición del comité de empresa, compareció en una asamblea sindical para negar que tuviera el más mínimo interés de calumniar a nadie y para pedir disculpas a todos aquellos empleados que se hubieran sentido molestos por sus comentarios.

Ricardo Campos, que ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia, esperará a que se resuelva antes de prestar declaración ante el juez que lleva el caso, según aclararon fuentes de la Asociación Sanitat sols Una. El subsecretario había sido citado para declarar el 27 de noviembre y por «problemas procesales» su comparecencia se aplazó al pasado lunes, 18 de diciembre y, por esta misma circunstancia, a hoy miércoles a las 10.00 horas.

La querella contra Campos fue promovida por Sanitat sols Una, organización que agrupa a numerosos directivos del hospital y que fue creada para oponerse a la decisión del Consell de no renovar el contrato a la empresa privada que hoy gestiona el hospital. La denuncia recayó en el juzgado de instrucción 4 de Carlet.

Sanitat Sols Una considera que las expresiones que utilizó el subsecretario en una charla ofrecida en Alginet eran «injuriosas».Según el texto de la querella, Campos descalificó a los trabajadores al llamarles «tropa» y decirles que no tenían «la misma calidad que el resto de componentes del sistema de salud».



«No hay que sacarlo de quicio»

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseguró al conocer la presentación de la querella que que no se debían «sacar de quicio» las declaraciones de Ricardo Campos y recordó que el subsecretario ya había «pedido excusas». Según Montón, Campos hizo estas declaraciones en una reunión informal y «ya pidió disculpas personal y públicamente por utilizar la palabra tropa, que no creo que sea algo ofensivo en unos términos excesivos. Creo que no hay que sacar de quicio la cuestión».

La consellera enmarcó esta denuncia de Sanitat Sols Una dentro de la «beligerancia con la administración» de Ribera Salud que «sistemáticamente judicializa todo lo concerniente a su proceso o a otros procesos».

Al respecto, el portavoz de Sanitat Sols Una, Javier Sempere, replicó que la única disculpa que la entidad hubiera admitido es que Ricardo Campos «hubiera dimitido» tras «insultar» a cerca de 2.000 trabajadores de La Ribera.