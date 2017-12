Oportunidad para los que perdieron su oficio con la crisis

La crisis se llevó una gran cantidad de empleos. Uno de ellos, el de Vicent Cifuentes, un pintor de Almussafes con décadas de experiencia en la profesión. Gracias al plan de empleo local, Vicent pudo volver a trabajar: «Después de dos años cobrando el paro, no me salía trabajo. Con los programas del ayuntamiento he podido volver a ejercer mi profesión, porque con casi 62 años es casi imposible encontrar un nuevo puesto», explica. «He encadenado varios contratos y ahora he acabado el último y me alegra poder demostrar que la gente de mi edad está capacitada y tiene ganas de trabajar», añade. En los periodos en los que no puede hacerlo, además, acude a algunos de los cursos de formación que prepara el consistorio. «Es muy importante no parar, estar siempre haciendo cosas», asegura.