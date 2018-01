Los expertos investigan si la temida avispa asiática ha llegado a La Barraca

La presencia de un supuesto nido de avispas asiáticas en la Barraca d'Aigües Vives ha disparado todas las alarmas porque, de confirmarse el anuncio realizado por el Consorcio de Bomberos, que el martes por la tarde informó de la destrucción del mismo, sería la primera vez que se detecta esta especie invasora en la Comunitat Valenciana.

Una veterinaria de la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola Apival, una entidad que actualmente preside un apicultor de la Barraca; la de la oficina comarcal de la Conselleria de Agricultura y el técnico municipal de Medio Ambiente se movilizaron ayer para tratar de confirmar si realmente es la avispa asiática o, como ha sucedido en otras muchas ocasiones en que ha habido una alerta, se trata de una especie autóctona más grande incluso que la asiática que realiza nidos muy similares aunque no representa ningún peligro. «No se puede confirmar aún que se trate de avispas asiáticas», manifestó en la tarde de ayer el concejal de Medio Ambiente, Pep Carreres.

Los expertos están a la espera de revisar nuevas fotografías del nido y, en particular, de las avispas, que supuestamente realizaron los bomberos para poder determinar de qué especie se trata, indicaron fuentes municipales.

«Con los datos que tenemos no podemos confirmar ni desmentir nada», señaló la veterinaria de Apival Inmaculada Segura, pendiente también de recibir más información. Hasta ayer únicamente había trascendido la imagen del nido ya quemado que el consorcio difundió por las redes sociales y los expertos consideran que a través de la misma es muy difícil confirmar ese extremo. «A día de hoy no se ha detectado ningún ejemplar en la Comunitat Valenciana. Sería el primero, en caso de que se corroborara, pero tanto la zona en que ha aparecido como la vegetación que hay allí no corresponden con el hábitat normal de la 'Vespa velutina', aunque es cierto que se trata de una especie que se adapta muy rápidamente a cualquier medio», indicó la también veterinaria de Apival Ana Mompó.

El Consorcio de Bomberos informó el martes de un servicio en el que habían neutralizado un nido de avispas asiáticas, que se destruyó prendiéndole fuego. La información cobra especial trascendencia ya que, si se confirma, sería la primera vez que se detecta en la C. Valenciana esta especie que causa estragos en las abejas. Fuentes de la conselleria de Medio Ambiente indicaron que el servicio de vida silvestre no tenía constancia y que hoy se desplazarían técnicos para inspeccionar el terreno.

El presidente de Apival, Miguel Mahiques, comentó que el supuesto nido se había localizado en la partida del Carrascal, en una zona de llena de chalés y parcelas valladas, y lamentó la precipitación con que se había destruido ya que considera que se ha creado una alarma social tanto entre ciudadanos como en el sector apícola sin que se haya verificado que se trata de esa especie. Mahiques indicó que, si se confirma que es la avispa asiática, sería «un desastre» para el sector.