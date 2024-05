Un hospital exige 8.000 euros diarios a un alzireño ingresado en Cancún

El seguro de viajes concertado por una pareja de novios que decidió pasar su luna de miel en Cancún (México) ha dejado de pagar los altos costes de asistencia médica que exige el hospital en el que ingresó el domingo tras sufrir un corte de digestión mientras salía de la piscina del hotel caribeño. Adrián tragó mucha agua y sufrió una parada cardiaca. Tras diez minutos de reanimación fue trasladado a un hospital, donde permanece sedado y en estado de coma. La compañía de seguros se ha hecho cargo de la primera factura, que supera los 20.000 euros, pero se niega a abonar nada más al superar la cobertura de la póliza. Y, ahora, la familia alzireña del matrimonio ha solicitado ayuda a amigos, familiares y vecinos para hacer frente a un coste que 8.000 euros diarios.

Adrián y Sofía se casaron en enero y concertaron realizar un viaje de novios tres meses después a la Riviera Maya. Viajaron con su hijo de nueve años y en la víspera de su regreso a España, ya con parte de las maletas preparadas para el viaje de vuelta, decidieron refrescarse en la piscina junto a otra pareja. Eran las tres de la tarde del domingo. El padre anunció que se iba al baño, pero ya no salió vivo de esa lámina de agua con vistas al Caribe. Se desvaneció y no reaccionaba. El socorrista comprobó que no tenía pulso, y le practicó un masaje cardiorrespiratorio hasta que fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde quedó en coma inducido.

El seguro: hasta aquí hemos llegado

El seguro pagó el elevado coste del tratamiento en la UCI hasta que agotó la cuantía económica pactada. Y el centro sanitario privado que le asistía no dio opción: o la familia pagaba religiosamente la tarifa o se quedaría sin atención médica. La alternativa más razonable sería trasladarlo a un hospital público, pero esa posibilidad es impracticable ahora. La mujer del enfermo, trabajadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Ribera, conoce perfectamente que al paciente no se le puede mover en este momento al existir riesgo vital. En estas condiciones ha optado por esperar hasta conocer la evolución del marido.

Su mujer y su hijo siguen en el hotel a la espera de la evolución del paciente, que no puede ser trasladado

La mujer necesita apoyo psicológico

El encharcamiento del 80% de los pulmones le provocó a Adrián una neumonía bilateral y los médicos admiten que el pronóstico es incierto. Su estado puede agravarse pero también mejorar y es entonces cuando se debería valorar su traslado. Y su esposa también necesita apoyo psicológico. El seguro aceptó financiar el viaje en avión de su padre para que se haga cargo del niño y reconforte a la madre. El consulado ha sido igualmente advertido.

Playas de Cancún / Levante-EMV

La familia de la pareja sigue conmovida desde Alzira los acontecimientos y junto a sus amigos y compañeros de profesión ha emprendido una campaña de recogida de fondos. Han abierto una cuenta bancaria para que se aporten donativos. Ya ha pagado la primera factura del hospital y espera reunir el dinero suficiente para mantener a Adrián con vida.