Guadassuar viu el seu Porrat

El porrat de San Vicent de la Roda és la fira que se celebra anualment en les dates de la festa del patró de Guadassuar en el centre de la vila.

Es tracta d'una cita ineludible per als guadassuarencs i també per als habitants dels pobles de la comarca. Aquest any durant els dies 20, 21, 22 i 23 de gener s'instal·len les parades al voltants de l'Església de Sant Vicent Màrtir i les atraccions per la Gran Via i carrers de la rodalia. S'inaugura oficialment la vespra, després de l'acte conegut com la Repartició de la carn. Possiblement la seua popularitat es deu al fet que la ciutat d'Alzira, capital de la Ribera Alta, no ha comptat amb una fira d'àmbit comarcal, com les que s'organitzen a Xàtiva per la Mare de Déu d'agost, a Llíria per Sant Miquel, a Concentaina per Tots Sants, etc. Per eixe motiu la Fira de Guadassuar ha estat considerada com La Fira de la Ribera. D'este fet han deixat testimoni escrit alguns escriptors, historiadors i poetes, com ara Pascual Madoz, inclou una referència a la popularitat de la Fira: «El dia 22 de gener, dia del sant titular, se celebra una espècie de fira a la que acudeixen multitud de gent dels pobles de la comarca, atrets més be per les festes que solen fer». També el poeta Lluís Martinez ho fa palès en estos versos del poemari «La Fira de Guadassuar» (1962).

«Fira de Guadassuar,

fira alegre i bullanguera,

no hi ha en esta Ribera

un porrat tan singular»



El programa d'actes començarà el 20 de gener amb el concurs de pintura ràpida, que viurà la setena edició. A les 20.00 h. serà el Toc del retorn des del campanar, que anuncia la festa grossa a la vila.

Al dia següent serà La Repartició de la Carn. A les 15.30 h. començarà pels carrers de la població. En finalitzar, des de la balconada de l'Ajuntament pregó de festes a càrrec de Joan Baptiste Boïls Ibiza. Guadassuar ha aconseguit en les darreres dècades que la tradicional cavalcada de la Repartició de la Carn es convertisca en un esdeveniment cultural de primera rellevància en el territori valencià, amb una escenificació d'una de les pràctiques que tenien lloc en la localitat durant segles anteriors. El desfile que en l'actualitat té lloc suposa una evolució d'un antic costum de Guadassuar mitjançant la qual alguns sectors més adinerats repartien un plat de calent a les classes més baixes (en una concepció econòmica) de la societat. Tot amb l'objectiu que el dia gran de les festes poguera ser celebrat per igual per tota la societat en el seu conjunt. A la cavalcada participen diferents representants del món cultural guadassuarenc, cas de dolçainers i tabaleters, les quintes de diferents generacions, el bolero de la localitat o diferents carrosses. Una magnífica oportunitat per viure la història valenciana.

El dilluns 22 de gener serà Sant Vicent Màrtir i a les 12.00 h. tindrà lloc la Missa Major en honor al patró de la vila, Sant Vicent Màrtir. Al finalitzar, mascletà a la Gran Via.

20.00 h. Solemne processó en honor a Sant Vicent Màrtir, que transcorrerà pels carrers de volta general. En acabar, castell de focs d'artifici. Per últim, el dimarts serà la Divina Aurora. A les 6.30 h. des de la plaça Major donarà inici de la Despertà de l'Aurora. A les 19.00 h. serà la santa missa en honor a la Divina Aurora, i al finalitzar solemne processó que discorrerà per l'itinerari dels carrers de volta.