El jueves El Intermedio celebró su 'mayoría de edad'. La Sexta nació sin los informativos listos, pero con el Gran Wyoming en pantalla. No obstante, durante la celebración de su 18 aniversario, faltaba uno de sus colaboradores más célebres: Dani Mateo.

El periodista llevaba varios días sin aparecer, ni en El Intermedio, ni en el magazine que conduce en la misma cadena, Zapeando. Durante varios programas ni él ni ninguno de sus compañeros dieron explicaciones para justificar su ausencia, pero ahora ya se sabe el por qué.

Dani Mateo desaparece de la pantalla durante días

Dani Mateo apareció en directo durante la emisión del 18 aniversario de El Intermedio, pero desde un lugar bastante alejado del plató. Se encontraba postrado en una cama, con ropa de pijama, arropado y acomodado con varios cojines en su espalda.

"Os habréis dado cuenta de que falta alguien muy importante", introducía Wyoming antes de conectar con el colaborador, quien procedió a dar las explicaciones pertinentes. "Os mando un mensaje desde mi lecho. No es porque esté cansado y me haya quedado en cama, si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente con el coche", relataba.

Con el humor que le caracteriza, Dani Mateo ha tratado de quitar hierro al incidente: "En cualquier caso, debo descansar y recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos dieciocho años de El Intermedio". También ha dado más detalles sobre su lesión: "Tengo una pequeña fisura en el esternón. No me permite moverve, aunque es algo que yo no hago habitualmente".