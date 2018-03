La Ruta dels Monestirs se acerca a turistas europeos

La Ruta dels Monestirs a caballo está más cerca de los turistas europeos ya que ha pasado a formar parte de la oferta internacional del touroperador ruso Atlantika Horse y del alemán Pegasus, uno de los más importantes a nivel mundial especializados en turismo ecuestre. La creación del producto y su comercialización ha sido posible gracias al trabajo de la empresa alcireña QF Turisme.

La firma se ha asociado con el touroperador Rinding & Sun para introducir en el mercado internacional diversos destinos de turismo ecuestre, entre ellos la Ruta dels Monestirs. Actualmente, según explicó la empresa alcireña, se mantienen negociaciones también con touroperadores ingleses y franceses, que se prevé que incluyan la ruta en los próximos meses.

El programa ofertado de la Ruta dels Monestirs es un viaje a caballo de ocho días, por caminos históricos y vías pecuarias, con predominio de paisajes con bosque mediterráneo y campos de naranjos. No obstante, el trazado ecuestre no recorre todos los monasterios porque en el de la Murta no se permite la entrada de quinos.