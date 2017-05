Bellreguard abre las urnas para invertir 20.000 euros

El Ayuntamiento de Bellreguard ha abierto el plazo, hasta el 9 de mayo, para la presentación de propuestas ciudadanos destinadas a invertir 20.000 euros del presupuesto municipal.



El concejal de Participación, Àlex Ruiz, ha señalado que ahora «empezamos una experiencia piloto de la que aprender de cara al futuro y en la que hemos querido facilitar al máximo la recogida de ideas con el objetivo de que la forma de presentarlas no sea un obstáculo y que nadie deje de participar por ello».



Para participar, los vecinos encontrarán en el ayuntamiento, la biblioteca, el hogar juvenil y la del jubilado unas urnas donde introducir sus propuestas. Además, se podrán presentar propuestas en los buzones de participación y en la Casa del Poble, además de la web tria.bellreguard.net, indicando el límite presupuestario y los datos personales.



Todas las propuestas recibidas por cualquiera de los tres canales serán analizadas y estudiadas por los técnicos municipales, que realizarán una primera selección para descartar aquellas no sean viables por cuestiones técnicas o económicas, así como las que no sean de competencia municipal.



De entre todas se preseleccionará un máximo de 10 ideas que, de superar la segunda revisión técnica, pasarán a una votación ciudadana entre el 23 de mayo y el 2 de junio donde los mayores de 16 años tendrán que ordenar las tres propuestas preferidas. La que más votos reciba será la que ejecutará el Gobierno local con los 20.000 euros que tiene reservados en el presupuesto de este año.





Taller sobre obligaciones fiscales



Por otra parte, mañana sábado tendrá lugar una nueva jornada de participación ciudadana con un taller práctico para ayudar a las asociaciones de Bellreguard a cumplir con sus obligaciones fiscales.



El taller será de 9.30 a 13.30 horas en la Casa del Poble, y completa el curso que en noviembre pasado se programó para que las asociaciones cívicas y de cualquier otra índole conozcan el régimen legal que deben seguir las entidades sin ánimo de lucro respecto a sus obligaciones fiscales.