La Rotovense Musical, Premi Hermes Extraordinari Safor-Valldigna 2017

La Junta Comarcal Safor-Valldigna de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha otorgado el Premi Hermes Extraordinari de 2017 a la Rotovense Musical por su proyecto de Innovació Educativa i Cultural 2025.

Este galardón, al igual que todos los que concede el jurado de los XIV Premis Hermes de la Safor-Valldigna, se entregarán este sábado día 21 de octubre en el transcurso de una gala que tendrá lugar en el Saló Bacarrá de la playa de Gandia a las 20.30 horas.

Dicho jurado también ha dado a conocer otras distinciones como la del Premi Hermes al directivo de sociedad musical, que este año es para Federic Boscà Bañuls, de la Associació Centre Musical Beniopa.

El Premi Hermes al director y compositor recae en Vicent Mengual Caudeli; el de Ayuntamiento al de Benirredrà, el de medio de comunicación al Diari Serpis, el de entidad privada a Bankia Escola València y el de Escola a la del Centre Musical Beniopa.

En el apartado de premios a sociedades musicales, los premiados son Alberto Climent Cardona (músico de la Agrupació de Alfauir); Andrea Costa Costa (titulada superior Agrupació Santa Cecília Bellreguard); Eugenio Llopis Pastor (socio Agrupació Santa Cecília Bellreguard); Ariana Ibáñez Mesa (músico UAM Sant Francesc de Borja Gandia); Iván Piera Guerola (titulado superior UAM Sant Francesc de Borja); Esther Tur Sendra (socia UAM) y María Planes Cerdà (miembro escuela UAM).

Continúa la relación de distinciones a las sociedades musicales con Rafal Blasco Mansanet (músico SUM Simat de la Valldigna); Carlos Frau Faus (músico Centre Musical Beniopa); Adrià Cantos Soler (titulado superior CM Beniopa); Pau Andrés (socio CMB); Miquel Pérez Faus (miembro escuela CM Beniopa); Fernando Espí Sigalat (socio AM Villalonga); Sergi Girón Roig (músico AM Guardamar de la Safor); María José Ferrer Fayos (socia AM Guardamar); Ana Escrivá García (miembro escuela AM Guardamar); Jorge Canales Alandete y Rosa Mascarell Mascarell (titulados superiores AM Santa Cecilia Ador) y María Vidal Tur (músico SM Benirredrà).

Estos premios se conceden con el objetivo de homenajear a aquellos que. con su constancia, dedicación y esfuerzo potencian y dinamizan el tejido asociativo de las sociedades musicales.

Con el acto de la gala se pretende el reconocimiento cada vez mayor, no sólo de los premiados y de los nominados, sino de todos aquellos que luchan día a día por la cultura musical valenciana, especialmente dentro del ámbito comarcal.



Objetivos

Para la consecución de estos objetivos se premian a las personas físicas y / o jurídicas vinculadas al mundo de las sociedades musicales de la comarca, que han profundizado en el arte musical bandístico, coral o orquestal, así como en otros manifestaciones musicales de notorio interés y en la investigación musical.

Se quiere también incentivar el buen hacer de los músicos que, con su labor, van conformando este delicado y difícil engranaje cultural en torno al arte musical valenciano más genuino. Igualmente distinguir los medios de comunicación que promociona y potencia las sociedades musicales de la comarca, a las instituciones, al directivo y a todo aquel que de manera extraordinaria sea merecedor / a de ser premiado por su responsabilidad, gestión o apoyo a la música valenciana.

La idea pasa por premiar a aquellos que mediante el uso de las nuevas tecnologías, metodologías y la innovación, actualizan la imagen de nuestra música y las sociedades, potencian la cohesión mediante el reconocimiento de la participación de las sociedades en la estructura comarcal y en sus actividades.