Sobran los motivos para ir a ver al Hispagan

Los aficionados y socios de Units pel Bàsquet que no vayan a ver mañana sábado al Hispagan en el pabellón municipal de Gandia será porque no pueden o quieren porque hay motivos más que suficientes para no perderse esta cita deportiva que enfrentará al equipo local y al Refitel Llíria a partir de las 19.30 horas.

En primer lugar está el gran momento de juego y resultados del equipo de Víctor Rubio, que es colíder de la conferencia E con ocho victorias y una sola derrota. Estos jugadores dan espectáculo y merece la pena acercarse al pabellón para verlos en acción.

La segunda razón para ir al bàsquet este fin de semana es de carácter solidaria porque el club colabora con la Cruz Roja en la recogida de juguetes no bélicos ni sexistas para aquellos niños necesitados, por lo que la entrada al pabellón será gratuita para todos aquellos o aquellas que acuden con un juguete.

La tercera razón es que Nissan Almenar, empresa colaboradora-patrocinada del club, ha donado una tablet Vexia Zippers 10i 36 para que sea rifada en el descanso del partido.