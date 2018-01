«Una ciudad sucia sin playa ni café»

Es evidente que la política turística de Gandia puede mejorar y que eso mismo debe formar parte del debate político de la ciudad, porque se trata de una industria que genera mucho dinero y muchos puestos de trabajo. Pero de ahí a las críticas que lanzó ayer el Partido Popular a cuenta de la presencia de Gandia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) hay todo un abismo.

Porque a los populares, después de pasar por Madrid, ver el mostrador de Gandia y hojear los folletos de promoción, les ha quedado un concepto extraordinariamente negativo. Escuchando la rueda de prensa que realizaron ayer esta es una ciudad sin playa, sucia, con hoteles cerrados y en la que los turistas que llegan no pueden ni tomarse un café.

Lo dijo quien fue el concejal de Playas en la pasada legislatura, Pepe Just, que acompañaba al portavoz del partido, Víctor Soler, en su valoración de Fitur. En Madrid ni uno ni otro encontraron fotos de la playa de Gandia a pesar de que, como enseguida demostró el Gobierno local, en el frontispicio del mostrador aparecía una espectacular imagen de la arena y el puerto, con el Montgó al fondo. Esa promoción no fue vista por los populares, que incluso ayer sentenciaron que Gandia «es un destino de sol y playa, y no hay nada más», pero que a la alcaldesa y al Gobierno local «parece que les avergüenza» ese producto y por eso a la playa solo se la veía «en folletos dispersos y difusos».

En la rueda de prensa Just y Soler mostraron un video con imágenes de basura acumulada en los contenedores de la playa de Gandia y alertaron, refiriéndose a la política turística, que «estamos sembrando tempestades». En el mismo 'documental' del PP aparecen los hoteles que cierran en invierno por falta de clientes, como ha ocurrido toda la vida, y alertan de que, en esta época del año los visitantes que llegan «no pueden ni tomarse un café».

El PP recrimina a la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, que, como responsable de Turismo, en Fitur haya presentado proyectos que ya se han dado a conocer en Gandia, como el parque arqueológico del Castell de Bairén, en vez de terminar el auditorio de la plaza del Baladre, como anunció el año pasado. También señalaron que en Gandia «no se han visto colas» para participar en actos de la Capitalidad Cultural Valenciana, «con el Museu de Santa Clara que sigue cerrado», o que el ferri a Ibiza, proyecto que defiende este partido, «está bien» pero que si no hay más incentivos a ese servicio se corre el riesgo de que los pasajeros que lleguen con destino a la isla Pitiusa «no se tomen ni café en Gandia».

Como en el caso del ferri, el PP también defiende la idea de promocionarse como ciudad «gayfriendly», pero Víctor Soler y Pepe Just se cuestionaron ayer si «hay alojamiento y restauración preparados para recibir a este turismo».

En resumen, para el PP Gandia, que criticó hasta la ubicación del mostrador en Fitur, el Gobierno local mostró en Madrid «la misma película de serie B que nos aburre» consecuencia de una alcaldesa y un Gobierno local «agotado de ideas» que «no está haciendo nada por la desestacionalización». Todo, sumado, ha desembocado en que «Gandia haya ido a menos» en atracción turística pese al boom de visitantes que España ha recibido este año.

Según concluyó ayer el portavoz Víctor Soler, este balance se ha hecho ahora, y no durante los días de Fitur, precisamente con la intención de no perjudicar la imagen de la ciudad mientras se estaba promocionando.



El Gobierno responde

Ante tales afirmaciones, era obvio que el Gobierno local iba a responder enseguida, pero antes de las declaraciones del portavoz, José Manuel Prieto, se emitió una nota con las declaraciones que el presidente de la patronal hotelera, Toni Mayor, realizó en el mismo mostrador de Gandia durante su visita a Fitur.

Tras recordar que Gandia registró el año pasado la mejor cifra de ocupación media de los hoteles abiertos entre marzo y octubre, Mayor alabó la política turística. «La verdad es que se están haciendo las cosas bien en Gandia. La escena urbana de la ciudad y su playa es muy agradable y se ha conseguido mucha fidelización», dijo, al tiempo que, como ya expresó anteriormente, en esta ciudad «se está alargando la temporada, de los cuatro meses tradicionales a los ocho o nueve actuales, y Gandia se ha convertido en el punto de mayor empleo en la Comunitat Valenciana».

José Manuel Prieto. «Es normal que el PP diga eso porque no han estado mucho por el mostrador de Gandia. Estaban más ocupados de seguir a Isabel Bonig por otras poblaciones».