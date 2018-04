Setmana de tradicions al col·legi Carmelites

La passada setmana va ser molt especial per al col·legi Carmelites de Gandia, ja que es va desenvolupar durant tres dies (dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 de març) un projecte interdisciplinari preparat al llarg de la 2ªavaluació, titulat "Tradicions a l'Escola", que tracta de les diferents tradicions populars de la terra valenciana.

Tot i que ha estat impulsat des del Departament d'Humanitats, ha involucrat a tota la comunitat educativa. Durant tres dies, els alumnes han gaudit i participat de forma activa d'exposicions, tallers, xerrades, balls, jocs tradicionals, d'una activitat realitzada amb una aplicació d'Ipad de realitat augmentada, i fins i tot, de partides de pilota.

Els alumnes d'infantil han cantat i ballat cançons tradicionals i han fet un taller i una exposició de milotxes. A més, un usuari del Centre Municipal de Convivència Roís de Corella ha guiat una visita teatralitzada pels llocs històricament més emblemàtics de Gandia.

Els de primària han cantat i ballat la Dansa de la Magrana, la Dansa de Gandia i la Jota d'Alfarp. També han fet una exposició i degustació de les distintes varietats de taronja. Han fet un recull dels jocs de carrer més característics, de manera que s'ha pogut jugar igual com ho feien els majors: boletes, xapes i la corda i la goma. A més a més, s'ha treballat conjuntament per a la realització d'un taller de socarrats i de danses tradicionals. A banda, han preparat una exposició de pilota valenciana amb pilotes, samarretes, didals i altre material cedit, entre altres, per Waldo Vila, a qui també s'ha entrevistat en la radio escolar.

Els estudiants de l'ESO han preparat un concurs per a l'alumnat de primària de totes aquelles cançons que han après durant aquest trimestre: la Masereta, el tio Pep, la Xata Merenguera... També han escoltat les rondalles d'Enric Valor, a mode de rap, i preparat un Kahoot, una aplicació de tauleta, en la que a mode de concurs, els alumnes aprenen jugant la seua història. A més, han programat una gimcana als alumnes de primària pel centre històric de la ciutat relacionada amb el llibre "La Delicada de Gandia", de Vicenta Llorca, a qui, després han tingut el plaer d'escoltar i entrevistar. S'han encarregat de l'ambientació del "Trinquet Carmelità" on, junt als companys de primària, han après a jugar a pilota. A més, han fet un grafit com a cartell anunciador penjat a la façana del col·legi i han pintat al pati jocs tradicionals com el sambori i el tres en ratlla per jugar amb els més menuts.

Després de cercar informació sobre instruments tradicionals, han construït alguns de canya com el nunut, la guitarra de canya, el reguerrec i el bufacanyes. Han preparat un itinerari per tot el col·legi per poder gaudir dels tallers, exposicions i entrevistes als usuaris del Centre de Convivència Roís de Corella recollides a un audiovisual. Un altra de les activitats ha sigut l'elaboració d'un panell fotogràfic per a comparar com era Gandia abans i ara.

Ha estat un plaer compartir aquesta experiència tan gratificant amb els usuaris del Centre Municipal de Convivència per a Persones Majors i amb Ana Ferrer, als quals agraix la seua implicació. També han col·laborat Elena Roche, Grup Danses Roís Corella, Ajuntament de Gandia, Federació Pilota Valenciana, Suso Monrabal, J. M. Borja, Jobarma Export S.L., Rosa Fallera i Fernando Abargues.