L'ajuntament aposta pel llegat terrisser i de l'aigua J. c.

Per a este exercici com a Capital Cultural Valenciana Potries vol insistir en els principals atractius que ja vé promocionant des de fa uns anys el Govern local, de Compromís, com a reclams turístics, uns ítems associats al seu patrimoni; fonamentalment la Ruta de l'Aigua, amb partidors i séquies mil·lenàries que reguen les hortes de Gandia i Oliva; la Casa Consistorial –un edifici senyorial del segle XVII que va fer construir Pere de Borja, nét de Sant Francesc de Borja–, i el Museu-Cassoleria d'Àngel Domínguez, que repassa la tradició terrissera de la localitat. Està situat en la vivenda-fàbrica d'una de les famílies productores i en la cambra mostra tota la col·lecció museogràfica de ceràmica comú.

A tot això se li afegeix el propi entorn, envoltat de tarongers i amb unes vistes espectaculars de la Serra de la Safor, així com la seua gastronomia típica, que sempre sorprén al visitant més enllà de la comarca.

A l'església parroquial es conserva la relíquia de Sant Blai, un osset que segons la tradició lleva els mals de gola si es compleix amb el ritual de passar-se'l pel coll. Al voltant d'esta devoció s'organitza el 3 de febrer des de fa més de 400 anys un porrat que actualment reuneix a milers de visitants.

D'altra banda, ahir es va estrenar amb motiu de la CCV un gegant de passacarrer. Està inspirat en Boamit, el propietari morisc més significatiu de l'antic llogaret islàmic. La figura, de 3,5 metres d'alçada, ha estat un encàrrec de l'ajuntament als germans Alejandro i Frederic Romaguera, decoradors d'escenaris de teatre.