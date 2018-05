Por fin, buen tiempo para la playa de Gandia

de todo el puente festivo de este 1 de Mayo, solo ayer, cuando ya no era festivo más que en la Comunidad de Madrid, se ha podido disfrutar plenamente de las playas. Con temperaturas que ya pasaron de los 20 grados y un sol radiante, quienes pudieron no dudaron en acercarse a la arena para tomar el sol y, los más atrevidos, meterse en un mar que, ciertamente, aún está muy frío. Muchos turistas y visitantes que han estado en Gandia y en otras playas de la comarca desde el sábado pasado han lamentado que entre abril y mayo el tiempo no haya sido propicio para tenderse al sol y tomar los primeros baños. Las temperaturas, de hecho, han sido mucho más frías de lo habitual en esta época del año.