La tasca del Fons a Bolívia aplegarà a la C. Valenciana en forma de pel·lícula

Una gran quantitat d´entitats solidàries valencians fan treballs de cooperació a l´estranger. Entre elles es troba el Fons Valencià per la Solidaritat, que aquest any ha iniciat un projecte a Bolívia amb joves indígenes i dones que, a més, pretén contribuir al municipalisme sobre el terreny. Eixa tasca serà coneguda a la Comunitat Valenciana gràcies a una pel·lícula documental que està produint Paco Ferrari, director de fotografia d´Órbita Laica i El mago Pop, entre d´altres.

El realitzador audiovisual ha estat a Bolívia durant els mesos de setembre i octubre per a donar a conèixer el treball dels Experts Municipals Voluntaris del Fons Valencià de la Solidaritat, així com els beneficis que fan a les comunitats de joves indígenes i les dones d´aquest país sud-americà.

La pel·lícula documental en que treballa Ferrari versarà sobre el treball de Yelel Cañas i Silvia Fraccaroli, dos cuiners que cooperen a San Xabier en millorar l´atenció i la qualitat dels restaurants de la zona. El realitzador també va filmar els projectes en execució com el que manté el Fons amb Proceso Servicios Educativos adreçat a joves indígenes i que pretén millorar la situació de la joventut en sis municipis de la Chiquitania; el de desenvolupament de polítiques per a la igualtat de gènere amb el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) en el municipi de San José de Chiquitos o el que té lloc al Centro Juana Azurduy i que busca l´enfortiment i la capacitació de les dones en el lideratge polític en el departament de Chiquisaca.

El Fons Valencià per la Solidaritat va informar de què está previst que el documental de Paco Ferrari s´estrene a principis del pròxim any 2018. A més, anuncià que es podrà vore un avanç en el 25 aniversari d´aquesta entitat solidària, que celebrarà el pròxim 28 de novembre.

Nomenament de Xelo Angulo

D´altra banda, la presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, Xelo Angulo, ha sigut escollida com a nova vicepresidenta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat que agrupa els existents a l´estat. L´elecció d´Angulo es va produir el passat dimecres en l´assemblea general celebrada a Santiago de Compostela, on es va escollir com a president de l´ens al president del Fondo Galego i alcalde de Nigran, Juan González.