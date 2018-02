Atenció audiològica per a Burkina Faso

L'ONG Amor en Acció i l'empresa Audiotechno, companyia familiar valenciana dedicada a la prestació de serveis de correcció auditiva, ultimen la seua segona missió solidària a Burkina Faso amb el repte –ja superat en la seua experiència anterior– d'oferir atenció sanitària i audiològica a més de 2.000 pacients, la major part d'ells amb problemes de discapacitat auditiva. En principi, este projecte solidari es durà a terme durant les setmanes compreses entre el 3 i el 17 de febrer.

Així ho ha manifestat Paco Agulleiro, gerent d'Audiotechno, qui ha confirmat uns objectius diaris d'assistència sanitària superiors als 100 pacients al dia. L'atenció sanitària que oferirà Audiotechno a la població de Burkina Faso durant el mes de febrer, contempla la realització d'audiometries, test d'audició i altres proves que permeten diagnosticar i atendre problemes de pèrdua o deficiència auditiva, com la hipoacúsia prelocutiva, en esta regió d'Àfrica.

Així mateix i gràcies als acords de la companyia valenciana amb els seus principals patrocinadors subministrarà audiòfons d'última generació als pacients amb problemes d'audició, aparells als quals d'una altra manera, més del 99% de la població no tindria accés.

Al costat dels audiòfons d'última generació digitals, amb els quals es poden cobrir diferents tipus de perdudes auditives, Audiotechno també distribuirà complements i altres materials per a millorar l'audició, com a motles, etc.



Aprendre a parlar

Amb este material, l'empresa valenciana aspira atendre als xiquets amb hipoacúsia prelocutiva perquè puguen utilitzar els audiòfons al més prompte possible, doncs d'açò dependrà que puguen aprendre a parlar i evitar que siguen persones mudes per a la resta de les seues vides.

Màxim al cas de Burkina Faso, la població del qual (en la seua major part) no disposa de recursos per a poder comprar un audiòfon, producte totalment allunyat de les possibilitats econòmiques de les famílies en este país africà, considerat entre els més pobres del món, la qual cosa condemna als pacients a una sordesa segura.