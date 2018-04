Diploma d'Honor de la Creu Roja a Caixa Popular

Caixa Popular ha rebut el diploma d'honor com a soci estratègic de la Creu Roja Espanyola. L'acte de lliurament ve tenir lloc en les instal·lacions de l'entitat financera valenciana i comptà amb la participació del president de la Creu Roja Espanyola a València, Rafael Gandia, el president de la Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana, Francisco Javier Gimeno, i el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, entre altres. Amb aquesta distinció, Caixa Popular s'aferma com una destacada entitat de titularitat privada per a la Creu Roja Espanyola.