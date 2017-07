Muere una niña de 8 años por una paliza de su tío

Una niña de 8 años de Sabiñánigo (Huesca) ha fallecido en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza a consecuencia de una paliza que al parecer se le propinó el jueves en su domicilio, ha confirmado a Efe el alcalde de la localidad, Jesús Sierra.

La Guardia Civil ha detenido como presupuesto autor de los hechos a un tío carnal de la niña que vivía con su madre y abuela de la víctima en esta localidad altoaragonesa.

El arrestado dijo en su primera declaración ante la Guardia Civil que la pequeña se había caído por las escaleras, ha explicado hoy el alcalde de la localidad, Jesús Sierra. A pesar de ello, la Guardia Civil continuó investigando y ahora será el juez quien determine finalmente lo que ha sucedido.

El alcalde ha explicado que el jueves por la noche se recibió aviso en el 061 para acudir a la casa de la víctima, que a causa de la gravedad de las heridas fue trasladada al hospital de referencia de la capital aragonesa, donde falleció ayer.

El caso está bajo secreto de sumario, decretado por el juzgado instrucción número uno de Jaca, por lo que el alcalde ha pedido que se deje desarrollar la investigación sin injerencias.

En la ciudad, según su alcalde, hay una "gran tristeza" por Naiara, una niña integrada en la localidad, que iba al colegio Monte Corona, cuyos alumnos y profesores han asistido en masa a la concentración de repulsa que ha tenido lugar a las 12.00 horas delante del ayuntamiento con la presencia de cientos de ciudadanos.

Sierra ha asegurado que no había precedentes de malos tratos conocidos en el seno de esta familia, que sí que recibía atención de los servicios sociales comarcales pero no por este motivo, sino por otras causas que no ha concretado. "Nada hacía presuponer algo así", ha enfatizado, algo en lo que ha coincidido la presidenta de la Comarca del Alto Gallego, Lourdes Arruebo.

En Sabiñánigo se han suspendido los actos previstos este fin de semana con motivo de las fiestas del Barrio de Santiago, y el alcalde ha agradecido esta "solidaridad" y "sentimiento" de los organizadores de las fiestas.

Concentración en Sabiñánigo de repulsa contra el crimen. Vídeo: ATLAS

Por su parte, Arruebo ha insistido en pedir cautela hasta que se esclarezcan los hechos, puesto que está abierto un proceso de investigación acerca de la implicación del detenido, tío carnal de la niña.

Toda la comarca, ha dicho, está "consternada" por un hecho que es "explicable" y un "sinsentido".

Ha ofrecido "todo el apoyo" de los servicios comarcales a la familia, a quien están asistiendo desde que se conocieron los hechos.