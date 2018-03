Hallan una bolsa con 54 manos en un río siberiano

La Policía rusa está horrorizada después su último y macabro hallazgo. Unos buzos encontraron en el canal Beshennaya del río Amur, en la ciudad rusa de Jabárovsk, una bolsa con 54 manos humanas en su interior.



Tal y como informa The Siberian Times, al principio sólo se avistó una mano y cuando la policía analizó la zona se encontró con el resto de extremidades en una bolsa. Casualmente el hallazgo se produjo en una zona muy popular entre los pescadores lugareños.





Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr