Glow, ¡a luchar!

'Glow' es sinónimo de laca, licra y purpurina. Pero también conforma las siglas de 'Gorgeous Ladies of Wrestling' (Las magníficas damas de la lucha, en español), sobre las que se inspira la nueva serie de Netflix, que se estrenó el pasado 23 de junio con gran expectación, tanto por su temática como por su elenco, ya que sólo hay un protagonista masculino.

La serie narra la evolución de un show real de lucha libre femenina de los años ochenta a través de la historia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz en paro que trata de encontrar su sitio en Los Ángeles. Su desesperación pasa por unirse a este grupo, que se convierte en una trampa para mujeres inadaptadas que ya no saben qué hacer para abrirse paso en la industria. El líder deportivo de esta asociación femenina es Sam Sylvia (Marc Maron), un director de cine B reconvertido en entrenador.

Brie, la actriz que da vida a la protagonista de la comedia, ha reconocido a los medios que no hay ningún atributo que no le gustara de Ruth. "Me gusta todo de ella, su pasión, su confianza, no sabría decir nada malo de su personalidad porque por regla general trato de no juzgar los papeles que interpreto", reveló la estadounidense, conocida por series como 'Mad Men' o 'Community'.

Liz Flahive ('Homeland') y Carly Mensch ('Orange is the new black') son los que han puesto en marcha este proyecto apadrinado por Netflix. Flahive explicó que dieron con el show original de «Glow» de 1986 - un programa de televisión que duró 5 temporadas- "por casualidad" y que, a partir de ahí, comenzaron a investigar sobre la lucha libre femenina. "No sabíamos nada de lucha libre pero, pese a eso, sabíamos que era lo que queríamos hacer y empezamos a estudiar sobre el tema", afirmó.

Jenji Kohan, creadora de 'Orange is the new black', es la que está a los mandos de la producción, y se nota. La serie muestra similitudes con la tragicomedia carcelaria, aunque con otro tono. 'Glow' no es comedia pura, sino un drama con claros guiños al espectador. El peso dramático de la serie -a diferencia de «Orange is the new black» que es una serie polifónica- recae en los personajes de Ruth y Debbie (Betty Gilpin), una actriz de telenovela que se reincorpora a la industria tras abandonarla para tener un bebé.

Ante este panorama, no es de extrañar que la cantante Marta Sánchez haya sido el personaje público español escogido por Netflix para protagonizar el video viral que trata de promocionar la serie. En él, la cantante entona el célebre tema 'No controles' que popularizó en los ochenta la banda Olé Olé. Así que ya saben, ante las noches calurosas de julio, apaguen GOL o Marca TV y enciendan 'Glow'. ¡Fight!