«Eight es un personaje femenino fuerte y no el típico concebido para agradar»

Su incorporación a la segunda temporada de «Stranger Things» ha dado que hablar y ha dividido a los seguidores de la serie de Netflix y ha dado pie a especulaciones sobre un posible spin-off. La actriz danesa Linnea Berthelsen asegura en una entrevista que su personaje, Eight/Kali, aporta «un aire más oscuro» al universo creado por los hermanos Duffer.

«Es un personaje femenino fuerte y no el típico concebido para agradar, creo que es una apuesta atrevida», ha señalado la actriz, de 24 años, que ha tomado como principales referencias a la Charlize Theron de «Mad Max» y a Anakin Skywalker de «Star Wars».

El papel de Eight/Kali está estrechamente relacionado con el de Eleven (Millie Bobby Brown). Es una joven con una misteriosa habilidad oculta, que lidera una pandilla de marginados y protagoniza la impactante escena inicial de la segunda temporada.

P Eight es una de los ingredientes más novedosos de la segunda temporada de «Stranger Things». ¿Qué crees que aporta a la serie?

R Es un personaje femenino fuerte y no el típico concebido para agradar, creo que es una apuesta atrevida cuando hay tantos personajes que se hacen querer en la serie. Puede ser molesta e injusta, pero también muy humana. Aporta una dinámica diferente y un aire más oscuro al universo de «Stranger Things».

P¿Qué otros elementos hay en la segunda temporada para atrapar a la audiencia?

RLos creadores vuelven a traen muchas cosas guais de la primera temporada: las dinámicas entre los personajes, el homenaje a los años 80, el universo colorido. Es increíble.

PParece que Kali/Eight pueda tener más desarrollo en la próxima temporada. ¿Puedes confirmarlo?

R No puedo confirmarlo. Nadie sabe lo que los creadores de la serie preparan para la tercera temporada, lo que por otro lado es muy excitante. Personalmente, creo que Eight tiene un pasado muy interesante y que tiene que lidiar con la pérdida que ocurre en la segunda temporada pero no sabemos si esto vamos a llegar a verlo o simplemente tendremos que imaginarlo.

P ¿Aparecerán más hermanos o hermanas perdidos en el futuro?

RVeremos. Matt y Ross (Duffer) nos lo harán saber.

PKali es una especie de vengadora que quiere hacer justicia a su manera. ¿Cuáles han sido tus inspiraciones, tanto desde el punto de vista psicológico como estético?

RMe he inspirado mucho en el personaje de Charlize Theron en «Mad Max» y Anakin Skywalker de «Star Wars». Del mundo Marvel he investigado un poco en Mystique y la Viuda Negra, pero Kali es una mezcla de muchos personajes y personalidades.

P «Stranger Things» ha conquistado tanto al público joven como a uno más adulto. ¿Cual crees que es la clave de su éxito?

R Es difícil de decir, hay muchos. La narrativa es brillante, tiene un ritmo perfecto, también los productores, el reparto...

P ¿Has visto todas esas películas de los 80 en las que se inspira la serie? ¿Cual es tu favorita?

RDe niña vi «E.T», «Los Goonies» y «Alien», y el resto de referencias las he visto a raíz de ser elegida para el papel. Adoro «E.T.», me recuerda a mi infancia, aunque para esta segunda temporada sobre todo he manejado referencias de «Star Wars», soy una gran fan de la saga.

P¿Cómo ha cambiado tu vida profesional después de participar en la serie? ¿Qué proyectos tienes?

R Mi vida profesional ha cambiado muchísimo en el último año. Es muy excitante. Tengo algunos proyectos, pero prefiero no hablar de ellos por el momento.

P ¿Qué destacarías sobre Matt y Ross Duffer y su manera de trabajar?

RSon unos profesionales increíbles. Lo hacen todo: escribir, dirigir, producir, editar; y le ponen una enorme pasión a su trabajo. Son unas mentes brillantes, verdaderos artistas y muy buena gente.