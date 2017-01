El técnico italiano sigue negociando la indemnización, al igual que su «staff»

En el mismo avión en el que regresaban de Turín José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez (con el acuerdo por Simone Zaza cerrado), volvía también a Valencia Cesare Prandelli. El repentino adiós del técnico italiano ha dejado temas por resolver, como la indemnización de su contrato. El entrenador renunciaba, desde el momento de dimitir, al resto de su contrato „lo que quedaba de este año y otro curso más„, pero en la liquidación de su vinculación laboral han surgido algunos problemas, que los abogados de las dos partes trabajan para solventar de forma amistosa.

Un caso distinto es el del cuerpo técnico de Prandelli, que como ya es sabido prefirió no dimitir, al no estar de acuerdo con el entrenador, pero en cambio sí ha querido forzar un despido. De esta manera, tanto Gabriele Pin, como Renzo Ciulli, Marco Fumagalli, Walter Vio y Nicolo Prandelli siguen en nómina del Valencia, pero el club les ha liberado, mientras dura la negociación, de la obligación de asistir a la ciudad deportiva. No se quiere crear una situación confusa que interfiera en el trabajo de Voro.