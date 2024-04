María José Catalá sobre el Nou Mestalla: "Vamos a pedir que se cumplan los compromisos del convenio de 2005"

María José Catalá ha roto su silencio al respecto del Nou Mestalla con unas declaraciones en las que justifica la ausencia de la auditoría y marca la línea roja en el cumplimiento de las condiciones que se establecieron en el convenio de 2005, pasando además la pelota al club, al que insta a moverse: "No se puede hacer una auditoría porque no tenemos el proyecto. Oficialmente el proyecto no lo tenemos, tenemos una solicitud de licencia de obras, que tiene un informe económico de un folio. Cuando se presente un proyecto lo suficientemente serio se encargara esa auditoria, tal y como se acordó en una comisión de urbanismo. Tienen que darse esos paso, presentar ese proyecto, que sea completo, ahora sobre un folio no se puede hacer", exponía la alcaldesa.

La máxima representante del consistorio exponía que dado el carácter técnico de la materia y de no disponer de un proyecto detallado por parte del Valencia CF era complicado que se pudiera pronunciar. Lo que sí señaló es la imposibilidad de que el club reciba licencias si no aporta las garantías económicas suficientes que respalden que va a llevar adelante el proyecto: "Es mi hoja de ruta, no dar nada si no se recibe a cambio, antes y de forma previa todas las garantías que necesitan", señalaba, mientras que defendía que han adoptado la postura "más garantista y rigurosa (...) que es exigir acreditación, documentos, compromisos y sobre todo tener las garantías suficientes de que todos estos pasos se van cumpliendo".

Y esas garantías han de ajustarse, según Catalá, a lo que se estableció en el año 2005 y el 2007, estableciendo "un cronograma" de inicio y de finalización de las obras, ya que a día de hoy no cuentan en el Ayuntamiento con esta información por parte del Valencia CF, que no ha trasladado según estas fuentes municipales son previsión a niveld e tiempos.

Por último, Catalá anticipó que este viernes habrá una reunión de portavoces de las diferentes fuerzas políticas para hablar al respecto de la encrucijada del Nou Mestalla, tan presente en la vida política valenciana: "No voy a dejar de tener voluntad para tener compromisos todos juntos. A ver si se aclaran, espero que digan lo que quieren al menos un día", reflexionaba.