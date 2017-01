Van Gaal desvela que hace un mes tuvo una oferta del Valencia CF

El técnico holandés Louis van Gaal desveló en el programa radiofónico «El Larguero» de la Cadena Ser que hace un mes el Valencia CF le presentó una oferta pero que la declinó.

Van Gaal aclaró que aún no se ha retirado, que se encuentra en pleno «año sabático» y que decidirá a final de temporada si continúa con su carrera en los banquillos o no.

«Yo tengo un año sabático y después quizá voy a decidir si sí o no. Hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo», explicó el entrenador holandés.