Marcelino: "Murillo, Garay, Guedes y Kondogbia son baja para el Camp Nou"

Último día de mercado

"Es el último día. Ambos jugadores saben su situación y no sé al 100% que acabará sucediendo. Si no llega ningún jugador, Maksimovic no va a salir. Si viene algún fichaje tendría que ser un jugador con polivalencia. En ese caso se valoraría. Es difícil que llegue alguien".

Muchos contratiempos en forma de lesiones.

"Teníamos y tenemos mucha ilusión en esta eliminatoria. Nos tocó el peor rival posible, el equipo más en forma de Europa. No acudiremos a la eliminatoria como realmente quisiéramos y con todos los efectivos disponibles. Tenemos bajas importantes pero vamos con ilusión máxima, con el ánimo de llegar a la final. No vamos a dar esto por perdido".

Arbitra Sánchez Martínez ¿Qué le dice este nombre?

Me da igual. Le ubico la cara, pero no estoy pendiente de quien nos pita. Intentaremos facilitar su trabajo.

¿Qué jugadores son las bajas seguras?

Murillo, Garay, Guedes y Kondogbia.

¿Cómo están los ánimos y cómo va a recomponer piezas?

Esto es fútbol, tenemos que pasar por etapas que pueden estar marcadas por estas circunstancias. Hay una zona del equipo muy castigada, la defensiva, que nos ha obligado a poner futbolistas en diferentes posiciones. El resto vamos a trabajar fuerte, no vamos a buscar la excusa de las ausencias. Optimizaremos el rendimiento desde el esfuerzo.

¿Van a seguir Nacho Vidal y Kondogbia?

No va a venir ningún centrocampista. Nacho y Maksimovic saben su situación, yo he hablado personalmente con ellos. Ha habido un diálogo correcto.

¿Cómo está el equipo desde el punto de vista físico?

Los esfuerzos se van acumulando, pero queremos llegar a una final, los máximos puntos posibles en la Liga, las lesiones nos han mermado posibilidades de rotación y algunos jugadores

¿El recuerdo del 7-0 pesa en los jugadores que disputaron aquel partido?

No se acuerdan ya del partido ante el Madrid, cómo van a recordar de aquel partido. Vamos con el ánimo y el convencimiento de generar problemas al Barcelona. Este equipo tiene esfuerzo y nivel de competitivo. No hemos dejado de demostrarlo.

¿Está Carlos Soler para 90 minutos?

Esos 45 minutos al final le costaron un poco, por la inactividad. La repetición de partidos nos obliga a utilizar a jugadores que disponemos. Nos gustaría usarlo más progresivamente, pero está curado y preparado.

Dos años sin pitarle un penalti al Barcelona. ¿Le sorprende?

Tiene mucha posesión de balón, domina mucho, juega en área rival.