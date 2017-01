Hartos del pipican de tres cruces y la calle torrente

Les expondré mi caso.

Hace unos meses empezaron unas obras en un parque del distrito de Patraix situado entre la Avenida Tres Cruces y la calle Torrente. Nadie nos informó de qué estaba sucediendo o qué estaban haciendo hasta que lo completaron. Resulta que nos han puesto un «área de socialización de perros» (pipican) la cual hace que la vida de los vecinos sea una verdadera tortura ya que la tenemos en la puerta de nuestros hogares y nadie se ha parado ni un solo segundo a pensar que esto puede molestar.

Tenemos perros ladrando todo el día, pero todo no es todo. Desde las 7 de la mañana o antes hasta algunas noches pasadas las 2. Todo el día, toda la tarde, en ocasiones hay mas de 15 perros ladrando sin parar. Una de las noches llamé a la policia a las 2:30 porque habia gente haciendo ruidos a gritos y con 6 ó 7 perros.

Tenemos vecinos que van a abandonar sus hogares por la molestia que supone esta zona que se ha convertido en una tortura.

No sabemos dónde recurrir, estamos desesperados. El ayuntamiento no pone soluciones y no paramos de hacer escritos.

Esperemos que a través de la prensa podemas hacer un poco de fuerza para poder vivir tranquilos como antes.

Miguel Angel Asensio Berlanga Valencia