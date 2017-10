Motes pide disculpas cinco días después y no dimite

Cinco días han tardado Jesús Hernández Motes y Pedro Pons en expresar, a través de redes sociales, una disculpa por su presencia en la manifestación ilegal del 9 d'Octubre. El presidente de la Interagrupación se mantiene en tildar la concentración en la que participó como una «contramanifestación a otra ilegal independentista». No hace referencia en su escrito a poner su cargo a disposición de los presidentes de agrupación, dimitir o renunciar al cargo. «S

Tras la presencia en la concentración ilegal, que acabó con un enfrentamientos callejeros y que lleva ya contabilizados tres detenidos por parte del sector ultra, concentrado justo donde se encontraban los dos dirigentes falleros asegura que «siento si me equivoque, yo no creía eso y solo pensé en mi libre voluntad de expresar mi malestar. Pero la campaña contra mi persona y mi amigo y compañero, no la merecíamos» y muestra su queja por lo que considera «inhumano»: «cargar contra dos ciudadanos, libres y con sentimientos».

Reitera que «no me interesa la política, ni los políticos, solo el bien de nuestra fiesta, nuestras tradiciones y nuestra cultura y hay que ponerse a trabajar».

«Lucharé y trabajaré por las fallas siempre, por lo nuestro siempre y eso me mueve, tantas muestras de apoyo, cientos, gracias de corazón y creo hay miles de personas que me conocen, y saben perfectamente lo que soy, humano, familiar, fallero y valenciano español. Creo que de fascista, ultraderechista, facha, nazi, radical, violento y tantas injurias dichas sobre mi y mi amigo, poco hay. En fin, un saludo de alguien dolido esperando se haga justicia» concluye.