Piden que el ayuntamiento no invite al ejército a Expojove y Ribó contesta que no lo ve claro

Diversas organizaciones pacifistas, antimilitaristas, sindicatos de educación, de estudiantes y asociaciones de maestros pidieron ayer la «desmilitarización» de Expojove con la desaparición del Ejército y otros cuerpos armados de este certamen y, por ello, han solicitado al Ayuntamiento de València que no invite a ninguna fuerza militarizada a la feria, a pesar de que éstas ya no exhibían armas a petición del consistorio. Estas plataformas trasladarán mañana esta reivindicación al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Por parte de Antimilitaristes, Carlos Pérez aseguró que el objetivo de los espacios dedicados a las fuerzas armadas en Expojove es «conseguir más legitimación social y de aquí a unos años futuros soldados». «Hay un objetivo de reclutamiento», añadió. Además, apostó por realizar una tarea en la educación para «eliminar la presencia de las fuerzas militares» en los colegios.

Frente a la petición de estos colectivos en cuanto a la no presencia de fuerzas armadas en Expojove, el alcalde de València, Joan Ribó, señaló ayer que no lo ve «claro». «Yo no soy muy militarista precisamente, pero viendo los incendios de ayer, por ejemplo, a mí me parece que la UME está realizando una tarea importante. Por lo tanto, no me parece mal que la parte del Ejército dedicada a los servicios de protección frente a incendios, etcétera, esté en Expojove. No me parece una barbaridad», aseguró.