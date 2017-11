Los dibujos de los hijos de mujeres maltratadas, expuestos en València

El 65 por ciento de las mujeres víctimas de la violencia de género acude a la Policía acompañada de sus hijos y mientras ellas formalizan la denuncia los agentes entretienen a los pequeños con juguetes y papel y lápices de colores para que pinten. Ahora el Ayuntamiento de València ha seleccionado estos dibujos que "gritan contra esa violencia" para sensibilizar a la población de que ellos son 'Las otras víctimas'.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha inaugurado este martes, acompañada de agentes del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local, esta exposición que, bajo el título de 'Las otras víctimas', reúne cuatro dibujos de hijos de mujeres maltratadas y otros seis de hijos de efectivos adscritos a esta unidad.

Menguzzato ha explicado que las ilustraciones, de niños de entre 5 a 12 años, dejan ver cómo se sienten estas "víctimas silenciosas, indefensas" y "a las que a veces no oímos" a pesar de que en el 80% de los casos de violencia de género los hijos presencian las agresiones a sus madres. También retratan cómo ven el trabajo de sus padres y madres los hijos de los agentes de esta unidad, que desde hace un año se dedican en exclusiva a ayudar a estas mujeres.

Así, los pequeños de estos policías tienen claro que 'No a la violencia de género' y que 'Si em vigiles no m'estimes (Si me vigilas no me quieres)' o que el grupo GAMA 'previene y protege' con una policía separando a un agresor que luce una camiseta en la que se lee 'I'm bad' (Soy malo) de la mujer y sus hijos llorosos y claman a las víctimas: 'Abre los ojos y di ¡Basta!. Mientras, los hijos de las estas mujeres retratan a los policías que les ayudan y constatan 'La policía siempre cuida de mi madre'.

La muestra se exhibirá hasta el próximo 30 de noviembre en el salón de actos del Ayuntamiento de València para recordar que desde 2013 un total de 178 menores han quedado huérfanos en España, 21 de ellos han sido asesinados, ocho de ellos este año por la pareja de su madre o su propio padre, la persona que "más debía quererlo y protegerlo" como el último caso en Alzira donde un padre supuestamente degolló a su hija de dos años porque su madre quería separarse.

Por ello, Menguzzato ha reclamado "desplazar la mirada de ellas a ellos" porque son "los agresores los que tienen que sentirse vigilados, entrevistados, llamados y seguidos". "Son ellos los que tienen que seguir nuestro aliento en la nuca y que quede claro que un maltratador no es un buen padre", ha recalcado. "Pero también hay buenas noticias porque la violencia de género no es algo inevitable". ha apostillado.



"Educación desde la infancia"

Silvia es una de las agentes de la Policía Local que trabaja en este grupo para ayudar a las mujeres maltratadas y madre de una de las niñas que ha pintado uno de los dibujos expuestos. Al respecto, ha contado cómo su hija, de 9 años, le pregunta sobre la violencia machista y ella le explica la situación, adaptada a su nivel de entendimiento, y le cuenta que "por desgracia hay muchísimas mujeres que sus maridos las tratan como si fueran sus criadas y desde la superioridad que sienten se creen que pueden pegarles y maltratarlas".

"Mi hija me dice que no lo entiende y yo le explicó que trabajo para ayudar a estas mujeres a entender que no pueden seguir así", ha apuntado. Silvia ha destacado que su hija "entiende perfectamente" cuando le dice que no puede recogerla porque debe ayudar a una mujer y luego le cuenta cómo ayuda a esta víctima y a su familia a "alejarse de esta situación que estas sufriendo".

Pero ha recalcado la importancia de que todos los padres se impliquen en la lucha contra la violencia de género desde una educación igualitaria para enseñar que no hay labores específicas para niños y otras para niñas.

Una buena oportunidad para avanzar en la no discriminación, ha apuntado, es en los juguetes que se pedirán a los Reyes estas Navidades para huir de los estereotipos sexistas. "Hay que marcarles el camino de la igualdad", ha recalcado.