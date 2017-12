Fomento desoye las peticiones del tripartito y sigue adelante con la V-21

El Ministerio de Fomento ha desoído las peticiones que le han llegado desde el Ayuntamiento de València para paralizar la ampliación de la autovía V-21 y ayer abrió, como estaba previsto, la plica económica, el último paso antes de la adjudicación del concurso, al que se han presentado 29 empresas. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales, que aseguraron que el proyecto sigue adelante en los términos que estaba planteado, es decir, la ampliación a un tercer carril desde el Carraixet a València, todo ello con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros.

Aunque el proyecto se puso en marcha hace diez años, ha sido en los últimos tres meses y con el concurso de las obras ya en marcha cuando el Govern de la Nau ha pedido la paralización del proyecto. El argumento es la destrucción de 80.000 metros cuadrados de huerta protegida del norte de la capital y de Alboraia.

Esa petición se plasmó en una moción aprobada en el pleno municipal, pero las advertencias del ministerio acerca de la pérdida de 30 millones de inversión y el colapso de la carretera, así como la queja de los empresarios, hicieron que el alcalde, Joan Ribó, moderara su postura y admitiera el tercer carril con una alternativa que reducía a la mitad el impacto sobre la huerta.

Esta propuesta no llegó a debatirse porque se aplazó la reunión con Fomento y además València en Comú, principal impulsor de la paralización, no ha rebajado sus intenciones. Este martes, 24 horas antes de la apertura de la última plica, pidió una moratoria de ese trámite para abrir una negociación. No es ya solo la huerta, sino la aplicación de un modelo de movilidad que está «obsoleto», explicaron sus dirigentes.

El Ministerio de Fomento, sin embargo, no ha atendido estas peticiones, ni las de mínimos ni las de máximos. Y ayer abrió la plica económica del concurso, el último paso antes de la adjudicación del proyecto.

Según fuentes oficiales, 29 empresas optan a hacer las obras y en caso de que finalmente una de ellas sea la adjudicataria, la paralización del proyecto obligaría a fuertes indemnizaciones.