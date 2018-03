Todobici expone en Perú su proyecto social para incentivar la bicicleta en el barrio del Cabanyal

La valenciana Silvia López viajó a Perú tras ser invitada a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta para presentar el proyecto social de la empresa Todobici que busca incentivar el uso de la bicicleta a través de actividades socioculturales en el barrio del Cabanyal Canyamelar. Este proyecto busca recuperar este espacio urbano degradado y promocionar el uso de la bicicleta en sus calles a través de paseos ciclistas para conocer mejor el barrio, acciones para fomentar el comercio local, charlas sobre el cuidado de la bici en centros escolares y actividades culturales como la exposición documental del el artesano y creador de bicicletas conocido en el Cabanyal como el Tío Pep.

La valenciana ha sido la única ponente española que ha presentado un proyecto en el 7º Foro Mundial de la Bicicleta: "En este Foro he conocido proyectos de todo el mundo, pero sobretodo de países latinoamericanos, que viven situaciones similares a Valencia. Son ciudades donde el coche y la bicicleta todavía no han aprendido a convivir en armonía. Es interesante comparar políticas de movilidad y urbanismo de diferentes ciudades y ver que a veces con pocos recursos se consiguen grandes resultados. Por ejemplo el gobierno de Lima ha recuperado espacios abandonados y los han convertido en zonas verdes prácticamente a costo cero a través del proyecto Ocupa tu calle. También he tenido la oportunidad de conocer a personajes internacionales del movimiento ciclista como Chris Carlsson, uno de los fundadores del fenómeno Critical Mass en San Francisco en los 90.", comenta Silvia López.

La poca representación europea en el Foro es una oportunidad para conocer otros escenarios menos conocidos en nuestras latitudes y favorece el intercambio de ideas: "Estos foros sirven para generar redes de apoyo, por ejemplo ya hemos invitado al colectivo chileno Bicipaseos Patrimoniales y al proyecto de Chicago Equiciticity para que vengan a Valencia a conocer nuestras visitas en bicicleta por el Cabanyal y así intercambiar impresiones", explica la gerente de la empresa valenciana Todobici, Silvia López.

Desde Todobici nos sentimos afortunados de haber compartido con tantas personas de alrededor del mundo que trabajan para hacer de sus ciudades mejores lugares para los peatones y ciclistas. Llevamos de vuelta a casa muchas experiencias y aprendizajes de nuestros colegas en el trabajo por recuperar sus ciudades. Volvemos llenos de energía y esperanza porque contamos con nuevas herramientas para seguir trabajando para hacer de Valencia una ciudad más amable.