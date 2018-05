Una Ciutat Vella molt viva

És curiós com volem tots que València siga una ciutat amable pels veïns i visitants, i com es compliquen la vida. Sols cal pegar una volteta per París i Roma, per no parlar d'exemples més pròxims; i comparar com aquelles autoritats locals cuiden i impulsen el centre històric, mentre a casa nostra no fem altra cosa que descuidar-lo.

Un pas més en la normativa municipal fa una nova espenta contra les terrasses del Centre Històric.

Baix un pretès ben comú se'n vol condemnar uns locals, unes xicotetes empreses, que donen vida, molta vida, llocs de treball i uns significatius imposts a la recaptació municipal, a la Ciutat Vella que té molt de futur, si fem les coses bé i parlant

Sota l'argumentació d'una pretesa contaminació acústica, de cap manera justificada per les mesures acústiques dels propis sonòmetres municipals.

La realitat és, segons eixes dades, que el districte de la Ciutat Vella (el Carme, el Mercat, el Pilar i la Seu) estan per baix de les mitjanes registrades al 2017 i amb baixada respecte al 2012, de l'aplicació de les mesures preventives, açò son les dades objectives .

Feia un temps una enquesta revelava que la preocupació dels veïns per aquesta «contaminació» que ocupa el nové lloc sobre deu amb un 14,3% de «preocupació».

En canvi, es fa seguidisme a una minoritària minoria del barri, es vol aprofundir amb la imposició una norma restrictiva que, a banda del ridícul europeu, posarà contra les cordes a un bon número del locals, que per si algú encara no ho sap, són una alçada de centenars de llocs de treballs, no solament d'hosteleria també del comerç i resta servicis que consoliden i donen vida al Centre Històric (una Ciutat Vella ben viva)

En pocs dies els hostelers de la Ciutat Vella hem aplegat prop de dues-centes al·legacions i signatures de veïns, que saben com ningú que les terrasses formen part del paisatge de les seus vides. No volem restar, més bé el contrari. Volem seguint conviure, com fa un fum d'anys, amb els veïns, i volem seguint donant un servei especial a una ciutat que estimem i que creix amb el turisme que ens visita.

Per això, no ens queda un altre camí que alçar la veu, dins dels decibels autoritzats.

Retallar l'horari de les terrasses és un atemptat no sols contra la Ciutat Vella, també contra un model de ciutat que ha fet del Centre Històric un model de convivència des de fa molts anys. És per això que la majoria, repetisc la majoria, d'hostelers i veïns volem fer sentir la nostra raó, i exposar-la sense embuts. Hem estat molt de temps assistint com alguns s'apropiaven de la majoria de la Ciutat Vella sense cap mena de pudor. Però, ja n'hi ha prou!

Li oferim la nostra experiència, la nostra consciència de barri i com no, la nostra més ferma voluntat d'arribar a un acord estable, sense imposicions, al govern municipal proposant-li una taula de diàleg amb veïns (hi ha mes d'una associació) i representants de la hosteleria de la Ciutat Vella.

La qualitat de vida a Ciutat Vella és una cosa de tots, no d'una minoria. Doncs, parlem-ne.