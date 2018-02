Selena Gómez retoma la terapia por ansiedad

Selena Gómez no está pasando por uno de sus mejores momentos. Cuando todos creíamos que ya estaba completamente recuperada de sus problemas de salud, esta semana hemos podido saber que la cantante ha decidido retomar la terapia por decisión propia para superar su depresión y ansiedad.

La estrella de la música ha comenzado un tratamiento de dos semanas en Nueva York basado en una dieta saludable, yoga, pilates, meditación y relajación para mejorar los problemas por estrés que le vienen acompañando desde hace un tiempo.

Según han confirmado fuentes cercanas a la que fue una chica Disney a la revista People, la cantante "Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto muy empoderada" y que gracias a ello, ahora se encuentra mucho mejor: "Se siente genial y tiene un aspecto estupendo".



Selena Gómez con pánico a subise a los escenarios por pensar que no es demasiado buena

El año pasado, la propia Selena confesó en una entrevista para Vogue que ha llegado a sufrir ataques de pánico al subirse sobre los escenarios en sus multitudinarios conciertos: "He llegado a sentir que no soy lo suficientemente buena, que no era capaz de hacerlo".

Las reacciones por parte de los fans ante la noticia no han tardado en aparecer. Muchos han sido los comentarios han inundado las redes sociales mandando mensajes de ánimo y fuerza a Selena Gómez.

Por su parte, la cantante no ha hecho comentarios al respecto todavía y lleva un mes sin publicar ninguna fotografía en redes sociales. En su última aparición en Instagram, posaba frente a la puerta de la casa donde ha crecido bajo el título: "La casa donde crecí, desde que nací hasta los 13 años... Visito este lugar cada vez que puedo. De muchas formas podría haber tenido una vida mejor, pero estoy agradecida por tener una voz que puede permitir el cambio. Incluso cuando no sé cómo hacerlo bien o cuando no sé qué es lo que quiero realmente".

En el mes de septiembre, Selena Gómez se enfrentó a un trasplante de riñón debido al lupus. La cantante no dudó en compartir con sus seguidores una fotografía en la que agradecía a su mejor amiga el acto de generosidad y amor hacia ella al donarle su riñón: "No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho, mi preciosa amiga Francia Raisa. Me ha dado el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increiblemente bendecida. Te amo mucho, hermana".

Sea como sea esperemos que se recupere lo antes posible y vuelva a subirse a los escenarios con más fuerza que nunca... ¡Ánimo, Selena!