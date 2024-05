Victoria Federica confiesa que va a terapia: "A veces me siento enjaulada"

Victoria Federica ha sido la última en sentarse a charlar con Vicky Martín Berrocal en su podcast A solas. Durante la conversación, la hija de la infanta Elena se ha sincerado y ha mostrado su parte más íntima a la andaluza.

La joven ha criticado el acoso que sufre de la prensa, señalando que muchas de las informaciones que publican no son ciertas: "Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago".

En este sentido, ha lamentado que cuando se cita con algún amigo en un lugar público está constantemente pendiente de si hay gente alrededor fotografiándole: "Salgo a la calle con un amigo mío y ya es mi novio. Tú y yo nos vamos a cenar y yo estoy más pendiente de lo que pase a mi alrededor".

Victoria Federica en 'A solas' con Vicky Martín Berrocal. / Youtube

Victoria Federica habla de su familia

Por otra parte, ha asegurado que la relación con su madre es "normal", y que el mejor recuerdo que tiene junto a ella es cuando montaban a caballo juntas: "De mayor quiero ser como mi madre. Mi madre es un ejemplo de todo". También ha mencionado a su padre, quien asegura que le ha transmitido el gusto por la moda: "Me encanta ir con él a los desfiles porque aprendo muchísimo de él".

Como no podía ser de otro modo, ha hablado sobre su hermano, Felipe Froilán de todos los Santos, su "mejor amigo": "Lo considero un pilar fundamental en mi vida. Es una persona vitamina, literalmente, y punto. Cuando estoy con él me olvido de todo y digo 'voy a disfrutar de él'. Le echo muchísimo de menos. Siento que mi hermano es como mi escudo, me protege".

"A veces me siento enjaulada"

En la conversación con la socialite, la sobrina de Felipe VI se abrió en canal y compartió detalles de su vida personal, como que va a terapia: "A veces me siento enjaulada", confesó. Por otra parte, en el plan sentimental, aseguró que ella sí que cree en el "amor para toda la vida", pese a que le cuesta abrir su corazón: "No me enamoro fácil. Me cuesta muchísimo confiar en la gente. El éxito es estar bien conmigo misma".