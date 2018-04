Terelu sale en defensa de su hija: "Me molesta que se intente insultar a una niña"

Terelu Campos y Alejandro Rubio han decidido celebrar la mayoría de edad de su única hija a lo grande. La expareja reunió a amigos y familiares a las puertas de una conocida discoteca de la capital donde la gran expectación mediática "asustó" a Alejandra Rubio.

Y es que desde que Terelu y su hija protagonizasen la portada de una conocida revista de corazón, el foco mediático se ha focalizado en la tercera nieta de María Teresa Campos. Los propios compañeros de su madre en Sálvame son los que han arremetido más duramente contra ellas al no ver con buenos ojos la exclusiva que protagonizaron.

Por su parte, Terelu ha querido dejar las cosas claras para asegurar que el futuro de su hija está encaminado al diseño de moda y no a la televisión.

P: ¿En algún momento has pensado lo que está pasando aquí esta noche?



Terelu Campos: Bueno.

P: ¿Os ha superado a Las Campos tu hija?



Terelu: No tengo nada que decir, de verdad.

P: Alejandra estaba muy seria.



Terelu: Se ha asustado, es que no podía ni entrar entonces entender que...

P: Está guapísima.



Terelu: Es que Alejandra no va a hablar, la pobre.

P: Con lo que la vemos bailar, reírse en redes sociales. Aquí se ha agobiado.



Terelu: Sí, no se esperaba esto.

P: ¿No lo esperábais?



Terelu: De esta manera no, desde luego.

P: Se estaba poniendo muy nerviosa.



Terelu: Sí.

P: ¿La has venido preparando?



Terelu: Bueno.

P: Tú también estás impresionada, ¿te arrepientes?



Terelu: No me arrepiento, ni que estuviera haciéndole nada malo a mi hija, no me arrepiento, no le estoy haciendo nada a mi hija, le estoy haciendo una fiesta de cumpleaños y tengo la deferencia de atenderos a todos, si eso os parece mal, lo siento profundamente.

P: Tú también te has puesto nerviosa. Pero lo importante es que la niña se lo pase bien.



Terelu: Es el único objetivo, que ella disfrute de sus 18 años y de sus amigos.

P: Sabemos que habrá un regalo común.



Terelu: No sé.

P: ¿Tú que le has regalado?



Terelu: Su padre y yo le hemos regalado un viaje, no me preguntéis donde.

P: ¿Y qué le han regalado?



Terelu: Yo nunca digo los regalos míos como voy a decir los de los demás. Creo que cada uno tiene el derecho de decirlo si quiere, pero yo no.

P: ¿Cómo es Alejandra?



Terelu: Una niña estupenda.

P: ¿Tiene carácter Campos o Rubio?



Terelu: Ella tiene su personalidad, que creo que es lo importante en la vida.

P: ¿Te esperabas la expectación?



Terelu: No, sabía que había interés pero es que creo que hoy había demasiado jaleo y lo único que siento es que ella se haya asustado. Se ha asustado de verdad.

P: ¿Estaba triste?



Terelu: No, que se ha asustado, nada más. Si no hubiera habido ese jaleo, si hubiera estado como estáis ahora mismo, hubiera estado estupenda...

P: Dile que salga ahora.



Terelu: Si hubiérais estado como ahora... pero ha sido como un terremoto.

P: Ella tiene claro que se quiere dedicar a todo menos a esto.



Terelu: Ella se dedicará a lo que quiera, ella va a estudiar diseño de moda y fomentará en todo lo que pueda en su carrera, dirigido a su carrera pero ella nunca ha dicho que quiera trabajar en un programa de televisión. No sería nada malo porque yo trabajo en un programa de televisión.

P: Cumplir 18 años para cualquier madre es una alegría, ¿Tú has visto todo esto ensombrecido por las críticas?



Terelu: Yo estoy acostumbrada a las críticas me hace gracia cuando me dicen que no aceptamos las críticas, me hace sonreír.

P: Las que te duelen son las que le afectan a tu hija.



Terelu: Evidentemente, a mí lo que se me diga a mí... sobre todo por una razón, creo que no la conocéis entonces es difícil criticar a un aniña de 18, que es una niña.

P: Me llama la atención las fiestas a las que va con sus amigos, ¿crees que hay cosas que los padres no deben conocer nunca?



Terelu: Yo soy su madre soy su amiga hasta un límite, no creo en eso de yo soy la mejor amiga de mi hija.

P: ¿Tú contabas todo?



Terelu: Qué dices, ni de coña.

P: ¿Te arrepientes de haber hecho la portada?



Terelu: Lo acabo de decir, no me arrepiento, no le he hecho nada malo a mi hija, trabajamos en esto.

P: Alejandra cuelga muchas cosas en Instagram, tú le has dicho cuidado.



Terelu: Yo lo que le diga a mi hija en la intimidad, se va a quedar ahí.

P: ¿Pero le has dado consejos?



Terelu: Yo lo que le diga a mi hija en la intimidad, se queda ahí. Todas las madres les damos consejos desde que se levantan hasta que se acuestan, algunas somos más coñazo que otras.

P: ¿Está feliz con Álvaro?



Terelu: Yo no tengo nada que decir.

P: La han comparado con Chabelita, ¿Te molesta?



Terelu: Me molesta que se intente insultar a una niña.

P: ¿Cómo eres como suegra?



Terelu: Yo no soy suegra.