Saúl Craviotto: "Ahora me conocen como 'el de MasterChef'"

Saúl Craviotto se encuentra en uno de sus mejores momentos familiares. El piragüísta se convirtió en padre por segunda vez en el mes de diciembre y ahora está disfrutando mucho de sus dos hijas, Alejandra y Valentina, junto a su mejor apoyo, su mujer Celia García.

El ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity ha confesado que no se arrepiente de su paso por el programa y que no se molesta que sea más conocido por eso que por su carrera deportiva. Además, a vistas de la nueva edición del reality, Saul ha opinado sobre el elenco de personajes que formarán parte del concurso, entre los que están Carmen Lomana y Mario Vaquerizo, que sin lugar a dudas darán mucho juego.

El MasterChef ha promocionado una crema de cacahuetes, asegurando que un capricho de vez en cuando, no viene nada mal.

Cuéntanos sobre la crema de cacahuete, que es más un vicio.

No, hay que comer de todo. Es importante comer de todo. Yo como muy variado. No me cuesta cuidarme y la alimentación es básica en un deportista. El cacahuete tiene cosas positivas, es una legumbre rica en proteínas, aporta calcio, potasio, un montón de cualidades. Un bote entero no es bueno, pero de vez en cuando es positivo.

¿Eres estricto con la dieta?

Como muy variado, carne, pescado. Pero no soy muy estricto. No soy de los que miden los gramos de grasa. Me gusta cuidarme.

¿Tu paso por Masterchef ha hecho que seas el amo de los fogones?

Me ha quitado el miedo a los fogones y ahora me atrevo con cualquier cosa. Antes no sabía hacer ni un huevo frito y gracias al programa he conocido una faceta apasionante.

¿Qué te parecen los nuevos concursantes del celebrity?

Bien, va a ser una edición increíble. Conozco a varios de los participantes, van a dar un juego espectacular, del mundo del humor, actores, deportistas, una combinación que lo va a petar. Deseando de verlo.

¿MasterChef también te quitó el miedo a las cámaras también?

No tampoco. No es mi mundo, está claro que estoy fuera de lugar en este mundo. Pero sí me ha quitado un poco. Ha sido un curso avanzado. Yo soy un chaval tímido, pero bien. Una experiencia muy bonita, un mundo distinto, he visto todo lo que hay detrás de las cámaras. Me he dado cuenta de cómo funciona este mundo y es duro, y apasionante.

¿Te da cosa que se te conozca más por el programa que por el deporte?

No me da cosa. Pero sí que llevo 17 años entrenando, y ahora me conocen como 'el de MasterChef' pero la verdad que estoy contento, no me arrepiento de mi paso por el programa. Es un programa muy blanco. Es algo bonito.

En Tokyo ahora sí que te vamos a conocer todos.

A ver si es verdad y veis y apoyáis el piragüismo y a ver si puedo conseguir esa quinta medalla.

¿Qué tal el nuevo miembro de la familia?

Bien, Alejandra ya tiene 4 meses y medio y la hermana mayor está enamorada de su hermanita y todos felices. Y mi mujer feliz. Y estamos viviendo una etapa muy bonita en casa.